Óceánjáró fedélzetén mutatták be az Alpine idei Forma-1-es autóját

A barcelonai kikötőben horgonyzó óceánjáró fedélzetén mutatta be idei versenyautóját a Forma-1-es Alpine istálló pénteken.

A Renault tulajdonában lévő csapat az A526 kódjelzéssel látta el az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelő modellt, amely a már korábban megszokott kék-rózsaszín kombinációban pompázik.

Así es el A526 de Alpine. Os gusta? pic.twitter.com/prM8HVBlY5 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) January 23, 2026

Az Alpine autóit az idén már Mercedes-motorok hajtják majd, miután a Renault tavaly bejelentette, hogy a továbbiakban nem gyárt erőforrásokat az F1-es istállónak. Az autókat a francia Pierre Gasly, valamint az argentin Franco Colapinto vezetik az idén.

Introducing… A526 ?️ pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Az Alpine tavaly az utolsó helyen végzett a konstruktőrök világbajnoki pontversenyében, és korán elkezdett dolgozni az idei autón, abban reménykedve, hogy feljebb tud majd jönni az erősorrendben.

Az idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.