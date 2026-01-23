ARÉNA - PODCASTOK
Az Alpine szerelõje keréknyomást ellenõriz a csapat kamionjának rakterében a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának helyszínére, a monzai versenypályára 2025. szeptember 4-én, a futam elõtt három nappal.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Óceánjáró fedélzetén mutatták be az Alpine idei Forma-1-es autóját

Infostart / MTI

A Barcelona kikötőjében horgonyzó hajón leplezték le az istálló 2026-os járművét, amely a már megszokott kékben és rózsaszínben pompázik.

A barcelonai kikötőben horgonyzó óceánjáró fedélzetén mutatta be idei versenyautóját a Forma-1-es Alpine istálló pénteken.

A Renault tulajdonában lévő csapat az A526 kódjelzéssel látta el az idén bevezetésre kerülő motor- és szabályváltoztatásoknak megfelelő modellt, amely a már korábban megszokott kék-rózsaszín kombinációban pompázik.

Az Alpine autóit az idén már Mercedes-motorok hajtják majd, miután a Renault tavaly bejelentette, hogy a továbbiakban nem gyárt erőforrásokat az F1-es istállónak. Az autókat a francia Pierre Gasly, valamint az argentin Franco Colapinto vezetik az idén.

Az Alpine tavaly az utolsó helyen végzett a konstruktőrök világbajnoki pontversenyében, és korán elkezdett dolgozni az idei autón, abban reménykedve, hogy feljebb tud majd jönni az erősorrendben.

Az idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.

