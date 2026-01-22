ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Szoboszlai elvégezte a házi feladatot – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

A gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották a szerdai 3–0-ás angol sikerrel zárult Marseille-Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának.

Az angol bajnoki címvédő a magyar válogatott csapatkapitányának szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A magyar játékost később a találkozó legjobbjának választották: a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.

„Elvégeztem a házi feladatot” – mondta góljáról Szoboszlai a TNT Sportsnak a találkozót követően. „Azt mondták, hogy ha senki nem fekszik be a sorfal mögé, akkor van esélyem lapos lövéssel gólt szerezni így megpróbáltam, és működött. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. Felkészültek voltunk, ami ma három pontot ért.”

Szoboszlai a mostani BL-idényben hét alapszakasz-mérkőzésen már négy gólnál és három gólpassznál tart a negyedik helyen álló Liverpoolban, amelynek szerdai mérkőzését Kerkez Milos is végigjátszotta.

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok pedig keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő találkozóira pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A kieséses szakasz sorsolását január 30-án tartják, a döntőt pedig Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

