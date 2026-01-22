Ronaldinho–Szoboszlai: 1–1

Ronaldinho hajdanán a Werder Bremennek rúgott egy olyan gólt, amelyet ezúttal szinte lemásolt a magyar középpályás. A brazil 2006 decemberében iskolát teremtett azzal, hogy a sorfal alatt lőtte el a labdát, attól kezdve vált divattá, hogy egy védőjátékos befekszik a fal mögé, az ilyesmit elkerülendő.

Szoboszlai Dominik észrevette, hogy a marseille-iek nem ügyeltek a sorfal alatt surranó labdára, s kifogástalan rúgótechnikáját megcsillantva a hálóba lőtt, megszerezve a Liverpool első gólját a mérkőzésen.

GOAL: WHAT A FREE-KICK FROM DOMINIK SZOBOSZLAI!



Marseille 0-1 Liverpool.





A Vörösök végül 3–0-ra nyertek.