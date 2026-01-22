ARÉNA - PODCASTOK
MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates scoring his teams first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between Olympique de Marseille and Liverpool FC at Stade de Marseille on January 21, 2026 in Marseille, France. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Nyitókép: Liverpool FC/Getty Images

Ronaldinho–Szoboszlai: 1–1

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szoboszlai Dominik szerdai gólja az Olympique Marseille ellen a húsz évvel ezelőtti futball legjobbját, Ronaldinhót idézte. A mindig nevető brazil „találta ki”, hogy a felugró sorfal alatt érdemes laposan ellőni a labdát.

Ronaldinho hajdanán a Werder Bremennek rúgott egy olyan gólt, amelyet ezúttal szinte lemásolt a magyar középpályás. A brazil 2006 decemberében iskolát teremtett azzal, hogy a sorfal alatt lőtte el a labdát, attól kezdve vált divattá, hogy egy védőjátékos befekszik a fal mögé, az ilyesmit elkerülendő.

Szoboszlai Dominik észrevette, hogy a marseille-iek nem ügyeltek a sorfal alatt surranó labdára, s kifogástalan rúgótechnikáját megcsillantva a hálóba lőtt, megszerezve a Liverpool első gólját a mérkőzésen.

A Vörösök végül 3–0-ra nyertek.

