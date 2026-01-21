ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
MARSEILLE, FRANCE - JANUARY 21: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates scoring his teams first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between Olympique de Marseille and Liverpool FC at Stade de Marseille on January 21, 2026 in Marseille, France. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)
Nyitókép: Liverpool FC/Getty Images

BL élőben: Szoboszlai góljával vezet a Liverpool

Infostart

Egy döntetlennel (Galatasaray–Atlético Madrid 1–1) és egy meglepő hazai sikerrel (Qarabag–Eintracht Frankfurt 3–2) kezdődött a Bajnokok Ligája szerdai játéknapja. Az esti program részeként a Liverpool Marseille-ben játszik, a Juventus a Benficát fogadja. E kettőn kívül még további öt mérkőzés kezdődik 21 órakor.

GALATASARAY–ATLÉTICO MADRID 1–1: Az első húsz percben kialakult a végeredmény, Giuliano Simeone révén a spanyol csapat szerzett vezetést, a törökök egy öngóllal egyenlítettek. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

QARABAG–EINTRACHT FRANKFURT 3–2: A 10. percben már 1–1-re álltak, aztán az utolsó negyedórában esett még egy-egy gól. Majd jött a csattanó: az azeri csapat a 94. percben szerezte meg a győztes gólt.

OLYMPIQUE MARSEILLE–LIVERPOOL FC 0–0: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Vörösök kezdő tizenegyében, ahogyan az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatért Mohamed Szalah is.

NEWCASTLE UNITED–PSV 1–0: Az angolok gyorsan vezetést szerzetek, Yoane Wissa talált a kapuba.

SLAVIA PRAHA–FC BARCELONA 1–0: Vasil Kušej a gólszerző, egyszerűen beesett a kapuba a bokái közé szorított labdával.

ATALANTA–ATHLETIC BILBAO 1–0: A közel kétméteres Gianluca Scamacca megszerezte a vezetést.

NEWCASTLE UNITED–PSV 2–0: Az este góljainak a fele eddig a Saint James' Parkban esett. Anthoby Gordon duplázta meg a Szarkák előnyét.

SLAVIA PRAHA–FC BARCELONA 1–1: Fermin López éles szögből rúgott góljával kiegyenlítettek a katalánok.

SLAVIA PRAHA–FC BARCELONA 1–2: Fermin López ezúttal a tizenhatoson kívülről lőtt gólt.

SLAVIA PRAHA–FC BARCELONA 2–2: Prágai szöglet után Robert Lewandowski válláról a saját kapujába pattant a labda.

OLYMPIQUE MARSEILLE–LIVERPOOL FC 0–1: Szoboszlai Dominik okos góljával vezet a Liverpool. Jobbal a sorfal alatt lőtt szabadrúgásból a kapuba.

bajnokok ligája

liverpool fc

szoboszlai dominik

