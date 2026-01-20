ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.28
usd:
328.58
bux:
121282.66
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (j2) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában játszott Liverpool FC- Brighton mérkõzés kezdete elõtt Liverpoolban 2025. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ismét vörösben Szalah, de nincs minden rendben

Infostart / MTI

A Marokkóban rendezett afrikai kontinensviadal után visszatért a Liverpool labdarúgócsapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, és már résztvett a keddi edzésen.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa szombaton válogatottjával elveszítette a bronzmérkőzést Nigériával szemben, ő volt az első egyiptomi, aki a 11-es párbajban hibázott.

A 33 éves csatár kedden tréningezett ugyan, de nem biztos, hogy szerdán pályára lép az Oympique Marseille otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája-találkozón. Arne Slot vezetőedző jelezte, meg kell beszélniük, hogy játszik-e a következő összecsapáson.

Az Afrikai Nemzetek Kupája előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy esetleg – már szezon közben – távozik a Premier League címvédőjétől.

Kezdőlap    Sport    Ismét vörösben Szalah, de nincs minden rendben

premier league

liverpool fc

szoboszlai dominik

mohamed szalah

arne slot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő
Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.
 

Tóth Alex eladásával új fejezet nyílhat a magyar futballban

Büvős kocka, bűvös Alex

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.
 

Füstbe borult az Európai Parlament és környéke – képek

Orbán Viktor videón üzent, Magyar Pétert felkérdezték a strasbourgi gazdatüntetésen

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Trump's demands over Greenland are a rude awakening in a moment fraught with risk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 20. 22:31
Egy gól döntött: fájdalmas végjáték Kristianstadban
2026. január 20. 21:40
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő
×
×
×
×