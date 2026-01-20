Ismét vörösben Szalah, de nincs minden rendben

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa szombaton válogatottjával elveszítette a bronzmérkőzést Nigériával szemben, ő volt az első egyiptomi, aki a 11-es párbajban hibázott.

A 33 éves csatár kedden tréningezett ugyan, de nem biztos, hogy szerdán pályára lép az Oympique Marseille otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája-találkozón. Arne Slot vezetőedző jelezte, meg kell beszélniük, hogy játszik-e a következő összecsapáson.

Az Afrikai Nemzetek Kupája előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy esetleg – már szezon közben – távozik a Premier League címvédőjétől.