ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.95
usd:
332.25
bux:
121764.49
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Low angle view on flying yellow helicopter emergency medical service against dramatic sky.
Nyitókép: Jaromir/Getty Images

Hiába a mentőhelikopter, nem tudták megmenteni a sportember életét

Infostart

Szomorú bejegyzéssel jelentkezett a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű verseny hivatalos közösségi oldala, amely azt írta, egy futótársat gyászol a mezőny.

„Nincs szó… A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt… Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal… Mélyen együtt érzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal” – idézi a bejegyzést a 24.hu.

A veol.hu információi szerint egy 47 éves futó halt meg a hagyományos, év eleji sporteseményen, amelyet idén január 17-én, szombaton tartottak meg. A lap szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a sportember életét.

A tihanyi versenyen több mint 500-an álltak rajthoz.

Kezdőlap    Sport    Hiába a mentőhelikopter, nem tudták megmenteni a sportember életét

haláleset

futóverseny

mentőhelikopter

tömegsport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
NIS – Hortay Olivér: az olajpiacon is felértékelődhet Magyarország pozíciója

NIS – Hortay Olivér: az olajpiacon is felértékelődhet Magyarország pozíciója

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító. A hír azért is érdekes, mert a hírek szerint ebben nagy érdekeltsége lehet a magyar olajtársaságnak is, sőt, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter nyilatkozatai alapján okkal számíthatunk arra, hogy a Mol többségi tulajdonrészt vásárol a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS). Ennek részleteiről Hortay Olivért, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdeztük.
 

Újra termel az amerikai embargó miatt leállított szerbiai olajfinomító

Megint ugrik felfelé a benzinár, itt vannak a részletek

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Az orosz jelentések szerint a frontvonal harminc kilométerrre megközelítette a Donbasz utolsó ukrán erősségét, Szlavjanszkot. Szlavjanszk, valamint a vele nagyjából összeépült Kramatorszk elvesztése a gyarkorlatban Donyeck megye elvesztését is jelentené. A NAÜ tűzszünetet eszközölt ki a Zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy megkezdődhessenek Európa legnagyobb működő atomerőművének javítási munkálatai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas akciót hirdettek a Sziget szervezői az idei fesztiválra: így igényelhető a féláras jegy

Hatalmas akciót hirdettek a Sziget szervezői az idei fesztiválra: így igényelhető a féláras jegy

Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy - a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 39 killed in high-speed train crash in Spain

At least 39 killed in high-speed train crash in Spain

A Madrid-bound train derailed and crossed over to the opposite tracks, colliding with an oncoming train in Adamuz on Sunday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 10:28
Kézilabda-Eb, tenisz Grand Slam és csúcsfoci is lesz ma a tévében
2026. január 19. 08:46
Az FTC-ből távozó Tóth Alex különgéppel érkezett Angliába
×
×
×
×