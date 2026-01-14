ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Zombori Gábor a férfi 400 méteres vegyesúszás döntője után az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 11-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Virth Balázs: a sportszázadba megy két válogatott úszó

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Az Európa-bajnoki bronzérmes Zombori Gábor és az Európa-bajnok Márton Richárd is felvételt nyert a sportszázadba, így a két ünnep között sem álltak le az edzésekkel – erről beszélt az InfoRádióban a két úszó edzője. Virth Balázs elmondta azt is, hogy két melegégövi edzőtáborban és egy párizsi nemzetközi versenyen vesznek részt az áprilisi országos bajnokság előtt.

„Ezúttal a két ünnep között edzésben maradtunk, egy picit készülve arra, hogy Márton Richárd és Zombori Gábor is felvételt nyert a sportszázadba, ami kiképzést igényel” – mondta Virth Balázs, a két úszó edzője.

Ricsi azt a típust választotta, hogy öt hétig benn lesz, és emellett napi egy edzésen tud részt venni az első öt hétben. Gábor a hétvégi kiképzéseket választotta, ezért maradtunk a két ünnep között úgy edzésben, hogy ne veszítsünk sokat az állóképességből – fogalmazott, hozzátéve: a két edzőtáborból egy lett volna és több verseny, de végül is az úszószövetség a felnőttválogatott, az A keret tagjai számára biztosította a két edzőtábort.

A két edzőtábor között egy párizsi versenyre fogunk elmenni, ahol jó mezőnyre számítunk, mert ott rendezik, ahol az Európa-bajnokság is lesz, úgyhogy reméljük, hogy nem is lesz olyan pici verseny. De mindenképpen a több verseny irányába mozdulunk el – mondta.

Az első edzőtábor február 8-án indul, ott három hetet töltünk meleg égövön Ománban, aztán onnan hazaérkezve két és fél hetet itthon leszünk, majd március 20–22 között megyünk Párizsba egy nemzetközi versenyre a tervek szerint, aztánonnan megyünk két hétre Tenerifére edzőtáborba.

Aztán a magyar bajnokság előtt egy hetet töltünk itthon, úgyhogy gyakorlatilag egy hét híján ugyanannyit edzőtáborozunk, mint tavaly. A belföldiek száma csökkent, a külföldieké majdnem megmaradt, emellett pedig több versenyen fogunk indulni – tette hozzá az edző.

A kérdésre, hogy vár-e áttörést a párizsi Eb-n bárkitől a tanítványai közül, azt mondta: elsősorban a sajátjairól nyilatkozna, és azt várja, hogy ha többet versenyeznek, akkor lesz áttörés. „Pozitív tapasztalataim voltak, hiszen az első makrociklust szeptember 8-án kezdtük, és december 2–7. között volt a rövidpályás Európa-bajnokság. Bár felemásan értékelem, de összességében felkészültünk. Márton Richárd esetében abszolút pozitív volt a felkészülés. Olyan dolgokban tudott előrelépni, például a víz alatti delfint vagy a táv második felét tekintve, hogy versenyben tudott maradni. Bár ötödik lett a rövidpályás Eb-n a főszámában, 200 pillangón, de ilyen közel még soha nem volt az aranyéremhez, és az időeredményén is nagyon sokat javított, több mint egy másodpercet. Úgyhogy bár nem lett érem, de nagyon nagy úszás volt, és ezt a versenyeknek köszönhetjük. Zombori Gábor esetében szintén felemás a helyzet, hiszen nagyon szépen végigúszta a magyar bajnokságot, de az Eb-re nem tudott továbblépni. Ő nem egy nagy reggeli úszó, ha délután tudott volna úszni, akkor szintén egyéni csúcs lett volna. De neki pontosan ezeket kell gyakorolnia ezeken a versenyeken, hogy a reggeli úszás is menjen. Alapvetően így látom benne az előrelépést, és ezért is gondoltuk, hogy ezt ki kell próbálni, hiszen ha az 50-es medencében ugyanazt meg tudjuk valósítani, akkor várok előrelépést. Muszáj is előrelépni, mert a mezőny minden versenyszámban tömörödik, és az olimpiai szint is nyilván nem könnyebb lesz, hanem erősebb évről évre, illetve ciklusról ciklusra” – mondta Virth Balázs úszóedző az InfoRádióban.

A Virth Balázzsal készült teljes interjút csütörtök este fél nyolc után hallhatják, Vegyesúszás című műsorunkban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

