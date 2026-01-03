Dakar-rali: Ekström és Canet nyerte a prológot, Gyenes a 17.

A verseny honlapja szerint a motorosoknál a címvédő ausztrál Daniel Sanders második lett, Canet három másodperccel bizonyult jobbnak nála. A magyar színekben induló, szatmárnémeti születésű Gyenes - akinek ez a 16. Dakarja - 52 másodperces hátránnyal zárt.

Az autósoknál az előző kiírás győztese, a hazaiak kedvence, a szaúdi Jazid al-Radzsi hatodik volt a prológon 14 másodperces hátránnyal Ekström mögött. Egy Nissan Patrol volánja mögött a Hamza Péter, Kalmár András magyar-osztrák kettős 6:54 perc hátránnyal a 171. lett.

A kamionosok mezőnyében a rendkívül tapasztalt Darázsi Zsolt és csapata úgy lett 37. - 6:28 perc hátránnyal -, hogy az általa vezetett SSP Team MAN elsősorban szervizelési feladatokat lát el a kéthetes viadalon.

A Classic géposztályban rajthoz álló Gaál Roland, Eigner Mihály a 45., míg a szintén Mitsubishi Pajerót hajtó Balázs Szabolcs, Tempfli László duó pedig a 94. volt.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin - amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye - csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár a résztvevőkre Szaúd-Arábiában.

Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél is Janbuban lesz január 17-én.

? Here's your first serving of our news flash from the #Dakar2026 Prologue, after Edgar Canet made history as the youngest ever Dakar winner in the Bikes and Mattias Ekström took another Prologue win ? #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/Enj2zlNir8 — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Eredmények, prológ (Janbu, 22 km):

autósok:

1. Mattias Ekström (svéd) 10:48 perc

2. Mitchell Guthrie (amerikai) 8 mp hátrány

3. Guillaume De Mévius (belga) 8 mp h.

...171. Hamza Péter, Kalmár András 6:54 p h.

motorosok:

1. Edgar Canet (spanyol) 11:31 p

2. Daniel Sanders (ausztrál) 3 mp h.

3. Ricky Brabec (amerikai) 5 mp h.

...17. Gyenes Emánuel 52 mp h.