ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél is Janbuban lesz január 17-én.
Nyitókép: X / Dakar Rally

Dakar-rali: Ekström és Canet nyerte a prológot, Gyenes a 17.

Infostart / MTI

Az autósoknál a svéd Mattias Ekström, a motorosoknál pedig a spanyol Edgar Canet nyerte a prológot a Dakar-ralin szombaton. A motoros Gyenes Emánuel a 17. lett.

A verseny honlapja szerint a motorosoknál a címvédő ausztrál Daniel Sanders második lett, Canet három másodperccel bizonyult jobbnak nála. A magyar színekben induló, szatmárnémeti születésű Gyenes - akinek ez a 16. Dakarja - 52 másodperces hátránnyal zárt.

Az autósoknál az előző kiírás győztese, a hazaiak kedvence, a szaúdi Jazid al-Radzsi hatodik volt a prológon 14 másodperces hátránnyal Ekström mögött. Egy Nissan Patrol volánja mögött a Hamza Péter, Kalmár András magyar-osztrák kettős 6:54 perc hátránnyal a 171. lett.

A kamionosok mezőnyében a rendkívül tapasztalt Darázsi Zsolt és csapata úgy lett 37. - 6:28 perc hátránnyal -, hogy az általa vezetett SSP Team MAN elsősorban szervizelési feladatokat lát el a kéthetes viadalon.

A Classic géposztályban rajthoz álló Gaál Roland, Eigner Mihály a 45., míg a szintén Mitsubishi Pajerót hajtó Balázs Szabolcs, Tempfli László duó pedig a 94. volt.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin - amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye - csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztáv vár a résztvevőkre Szaúd-Arábiában.

Az idei Dakar a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél is Janbuban lesz január 17-én.

Eredmények, prológ (Janbu, 22 km):

autósok:

1. Mattias Ekström (svéd) 10:48 perc

2. Mitchell Guthrie (amerikai) 8 mp hátrány

3. Guillaume De Mévius (belga) 8 mp h.

...171. Hamza Péter, Kalmár András 6:54 p h.

motorosok:

1. Edgar Canet (spanyol) 11:31 p

2. Daniel Sanders (ausztrál) 3 mp h.

3. Ricky Brabec (amerikai) 5 mp h.

...17. Gyenes Emánuel 52 mp h.

Kezdőlap    Sport    Dakar-rali: Ekström és Canet nyerte a prológot, Gyenes a 17.

autóverseny

dakar-rali

autóversenyzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös
2025-ben a nemesfémek nem csendben emelkedtek, hanem berobbantak. Egy hétköznapi ékszervásárlás megmutatta, hogy az arany már nem magányos király, hanem két feltörekvő trónkövetelő szorítja. Az ezüst és a platina árrobbanása mögött három folyamat állt. Ami kívülről drágulásnak tűnik, belülről gazdaságtörténet.
Elfogták és kivitték az országból Madurót - közölte Donald Trump

"Elfogták és kivitték az országból Madurót" - közölte Donald Trump

A szombat reggeli, Caracas elleni légicsapások után Trump amerikai elnök bejelentette: kommandósok elfogták és kivitték az országból Maduro, venezuelai államfőt. Trump „ragyogó műveletnek” minősítette az akciót, amit hónapok óta tartó flotta-összevonások és amerikai fenyegetések előztek meg.
 

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Amerikai sebesültjei is vannak a venezuelai hadműveletnek

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Még mindig nem tudni pontosan mi okozta a borzalmas svájci katasztrófát - videó

Még mindig nem tudni pontosan mi okozta a borzalmas svájci katasztrófát - videó

 

Beszélni kezdett a svájci bártulajdonos, egy diák a végsőkig küzdött a lángok között rekedt barátaiért

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indított. Kolumbia után Venezuela vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Caracas és több tartomány is katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoztak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is lehetett látni. Trump délelőtt 10:21-kor bejelentette: a küldetés sikeres volt, az USA elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt. Délután 5 órakor sajtótájékoztató várható a részletekről. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos sérülést szenvedett a válogatott kézis: lemarad az Eb-ről, ő lesz a helyettese

Súlyos sérülést szenvedett a válogatott kézis: lemarad az Eb-ről, ő lesz a helyettese

Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to give update after US strikes Venezuela and captures President Maduro

Trump to give update after US strikes Venezuela and captures President Maduro

The president will speak after ordering the "large-scale" strikes, which Venezuela called "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 13:43
Hatalmasat bukott a belgák sztárbringása - videó
2026. január 3. 10:37
Imre Géza fia hazatéréséről: nagyon örülnék, ha vele jönne össze a régóta vágyott veszprémi BL-győzelem
×
×
×
×