A szlovén Luka Doncic a férfi kosárlabda Európa-bajnokság Franciaország - Szlovénia mérkőzésén a kölni Lanxess Arénában 2022. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyászos lett a hangulat Los Angelesben

Infostart / MTI

Luka Doncic, a Lakers sztárja lábsérülést szenvedett a városi rivális Los Angeles Clippers vendégeként elveszített szombati rangadón az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban.

A szlovén világklasszis, aki ebben az idényben 35,2 pontos meccsenkénti átlagával vezeti a ligát, 12 pontot dobott az első félidőben, de a második negyedben már bicegve játszott, ezért a nagyszünetet követően nem tért vissza a pályára.

Nélküle a Lakers meglepetésre rendkívül simán 103-88-ra kikapott a Clipperstől.

"A sportban a legrosszabb dolog a sérülés. Nemcsak a kosárlabdában, hanem általában a sportban" - mondta a meccs után a Lakers másik vezére, LeBron James, aki a mezőny legeredményesebbjeként 36 ponttal zárt.

A Lakers a vereség ellenére 19-8-as mérlegével negyedik a nyugati főcsoportban, de Doncic mellett további három játékosa sérült, ugyanis Rui Hachimura, Deandre Ayton és Austin Reaves sem bevethető.

