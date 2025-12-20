ARÉNA - PODCASTOK
Handball ball and the net from the goal
Nyitókép: Filip Viranovski/Getty Images

Női kézilabda: egyre mélyül a dunaújvárosi csapat válsága

Infostart / MTI

A holland Maureen Daphne Luchies a hetedik játékos, aki távozott az anyagi gondokkal küzdő Dunaújvárosi Kohász KA élvonalbeli csapatától.

November elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőtt együttes szereplése a jelenlegi szezonban.

Egy héttel ezelőtt kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

A tavaly nyáron igazolt holland irányító, Luchies az előző idényben második lett a házi góllövőlistán, 26 bajnoki mérkőzésén 91 alkalommal talált a hálóba.

A mostani szezonban csak öt meccsen lépett pályára, legutóbb októberben. A magyar szövetség adatbankja szerint hétfőn bontott szerződést és a svéd élvonalbeli Skara HF csapatához távozott.

A duol.hu dunaújvárosi hírportál szombati híradása szerint korábban Lakatos Petra, Kellermann Dóra, Paróczy Sára, Agócs Alexandra, Gabrijela Bartulovic és Román Dorina távozott, és bár jelenleg még három légiósa van a klubnak, de Elena Popovic, Jelena Terzic és a világbajnokságon is remekül szerepelt brazil Kelly De Abreu Rosa sem marad Újvárosban.

A csapat nyeretlenül, két döntetlennel és hat vereséggel a tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.

Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
