Labdarúgó NB I: Tóth duplájával hazai győzelem Pakson

A Magyar Kupa-címvédő tolnai együttes sorozatban harmadik sikerét aratta, míg az utolsó előtti Nyíregyházának ez volt zsinórban a negyedik veresége.

Fizz Liga, 18. forduló:

Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 2-1 (2-0)

Paks, v.: Bogár

gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)

sárga lap: Horváth K. (23.), Balogh (33.), Silye (69.), illetve Alaxai (6.), Manner (31.), Benczenleitner (86.), Nagy D. (87.)

Paks: Simon - Osváth, Szekszárdi, Kinyik, Szabó J., Silye (Zeke, 73.) - Balogh (Gyurkits, 73.), Papp K., Horváth K. (Pető, 82.) - Szendrei (Böde, 64.), Tóth B. (Windecker, 82.)

Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Farkas, Alaxai, Temesvári, Benczenleitner - Kovácsréti (Nagy D., 78.), Katona B., Toma (Kovács M., a szünetben), Manner (Antonov, 67.) - Gilbert (Oláh, a szünetben), Do. Babunski

Paksi fölénnyel kezdődött a találkozó. A hazai csapat a tizedik percben már a negyedik szögletét végezhette el, s a szeptember óta először eredményes Tóth Barna révén meg is szerezte a vezetést. A gól után többet támadott a Nyíregyháza, de újabb tíz perc elteltével mégis a Paks jutott 11-eshez, miután Katona - első látásra - elhúzta a 16-oson belülre törő Horváth lábát. Szendrei már odaállt a labda mögé, amikor Bogár játékvezetőt a VAR-kocsiból ellenőrzésre hívták, s végül érvénytelenítette a büntetőt, Horváth pedig műesésért sárga lapot kapott. A folytatásban a hazai játékosok, elsősorban Tóth és Szendrei többször is tesztelték Kovács kapust, de ő állta a sarat, egyszer bravúrral védett. A másik oldalon Kovácsréti szabadrúgását hárította látványos mozdulattal Simon, de aztán egy kontra végén megduplázták előnyüket a házigazdák, Tóth ismét egy kipattanó labdát vágott a hálóba.

A félidő hajrájában nem engedte kibontakozni ellenfelét a kupagyőztes és magabiztos előnnyel vonulhatott a pihenőre.

A szünetben kettőt cserélt Bódog Tamás, a vendégek vezetőedzője, a Nyíregyháza pedig igyekezett nyomás alá helyezni a paksi védelmet. Bő negyedóra után siker koronázta próbálkozásait, egy szöglet után Temesvári csúsztatott a kapuba. Miközben hazai oldalon Böde 520. alkalommal lépett pályára az élvonalban, a szépítés után csapkodóvá vált a játék, sokáig nem alakult ki helyzet. A 77. percben aztán egyenlíthettek volna a vendégek, de Benczenleitner tíz méteres lövése kipattant a kapufáról. A Paks játéka jelentősen visszaesett a második játékrészre, a hajrában pedig a Szparinak több lehetősége is adódott, de az eredmény már nem változott.