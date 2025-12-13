ARÉNA - PODCASTOK
Kerkez Milos, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester United mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is részese volt a Liverpool újbóli sikerének

Infostart

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőben, Hugo Ekitiké duplájával 2-0-ra nyert a vendég Brighton ellen az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában, szombat délután.

A francia csatár az első gólját a 46. másodpercben szerezte, ez volt az idény leggyorsabb találata a Premier League-ben. Ekitiké második gólját a klubbal való összetűzése után a keretbe visszakerülő, csereként pályára lépő Mohamed Szalah készítette elő. Ez volt a 277. gól a Premier League történetében, amelyben az egyiptomi támadó valamilyen szerepet vállalt, ezzel megdöntötte Wayne Rooney rekordját az egy klubban elért gólok és gólpasszok rangsorában.

Szoboszlait a 83. percben cserélte le Arne Slot vezetőedző, Kerkez végig a pályán volt.

Premier League, 16. forduló:

Chelsea-Everton 2-0 (2-0)

Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Manchester City 15.00

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00

Sunderland-Newcastle United 15.00

West Ham United-Aston Villa 15.00

Brentford-Leeds United 17.30

hétfőn játsszák:

Manchester United-Bournemouth 21.00

