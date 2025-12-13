Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is részese volt a Liverpool újbóli sikerének

A francia csatár az első gólját a 46. másodpercben szerezte, ez volt az idény leggyorsabb találata a Premier League-ben. Ekitiké második gólját a klubbal való összetűzése után a keretbe visszakerülő, csereként pályára lépő Mohamed Szalah készítette elő. Ez volt a 277. gól a Premier League történetében, amelyben az egyiptomi támadó valamilyen szerepet vállalt, ezzel megdöntötte Wayne Rooney rekordját az egy klubban elért gólok és gólpasszok rangsorában.
Szoboszlait a 83. percben cserélte le Arne Slot vezetőedző, Kerkez végig a pályán volt.
Premier League, 16. forduló:
Chelsea-Everton 2-0 (2-0)
Liverpool-Brighton 2-0 (1-0)
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Manchester City 15.00
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 15.00
Sunderland-Newcastle United 15.00
West Ham United-Aston Villa 15.00
Brentford-Leeds United 17.30
hétfőn játsszák:
Manchester United-Bournemouth 21.00