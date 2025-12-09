ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.22
usd:
330.12
bux:
108387.72
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 28: Metehan Baltaci of Galatasaray A.S. poses for a portrait during the official UEFA Champions League 2025/26 portrait session on August 28, 2025 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Kara - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nyitókép: Burak Kara - UEFA/UEFA via Getty Images

Újabb fejlemény a gigantikus bundabotrányban

Infostart / MTI

Húsz személy, köztük két élvonalbeli játékos rács mögött várja a tárgyalást a török labdarúgást megrázó fogadási botrányban.

Egy isztambuli bíróság hétfőn közölte, hogy a múlt héten őrizetbe vett 46 fő közül húszan feltételesen sem helyezhetők szabadlábra: köztük van Metehan Baltaci, a Galatasaray védője és Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce középpályása is. Ők a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötöttek fogadásokat különböző meccsekre. Murat Sancak személyében a másodosztálybeli Adana Demirspor volt klubelnöke is szerepel a listán.

A bíróságon Baltaci azzal védekezett, hogy csak ifi játkosként fogadott meccsekre, azóta viszont nem volt erre példa. Yandas ugyanakkor tagadta, hogy bármikor is pénzt tett volna fel mérkőzésekre.

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

(A nyitóképen: Metehan Baltaci, a Galatasaray A.S. játékosa a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonbeli portréfotózásán, 2025. augusztus 28-án, Isztambulban, Törökországban)

Kezdőlap    Sport    Újabb fejlemény a gigantikus bundabotrányban

bundabotrány

sport

törökország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szól a vészcsengő Hollywoodban a Netflix-Warner-fúzió miatt

Szól a vészcsengő Hollywoodban a Netflix-Warner-fúzió miatt
Azt követően, hogy közölték, a Netflix egy 83 milliárd dolláros ügyletben bekebelezi az egyik patinás amerikai filmstúdiót, a Warner Brothers-t, kommentátorok elkezdték kongatni a vészharangot, azzal, hogy „Hollywoodot lenyeli a Szilikonvölgy”. Donald Trump és egy utolsó pillanatban jött rivális ajánlat azonban közbeszólhat.
VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy év után tért vissza a célsávba az infláció – Itt a jegybank reakciója!

Egy év után tért vissza a célsávba az infláció – Itt a jegybank reakciója!

A novemberi inflációs adat a legutóbbi inflációs jelentésben felvázolt pályánál alacsonyabb lett, ugyanakkor az alapfolyamatok megfelelnek az MNB várakozásainak – olvasható a jegybank keddi elemzésében. A reggel közölt adatok szerint az áremelkedési ütem egy év után először került a jegybanki célsávba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valamit megsejtettek az ukrán katonák? Tömegesen dezertálnak a hadseregből az orosz nyomulás után

Valamit megsejtettek az ukrán katonák? Tömegesen dezertálnak a hadseregből az orosz nyomulás után

Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Ukraine prepares new peace plan as Zelensky rules out giving up land

Kyiv is seeking to resist a US push for a deal which would see territory handed over to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 11:29
Pályán a Barcelona és a Bayern München – sport a tévében
2025. december 9. 10:46
Milák Kristóf a klubja tudomása szerint nem úszik
×
×
×
×