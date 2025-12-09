Újabb fejlemény a gigantikus bundabotrányban

Egy isztambuli bíróság hétfőn közölte, hogy a múlt héten őrizetbe vett 46 fő közül húszan feltételesen sem helyezhetők szabadlábra: köztük van Metehan Baltaci, a Galatasaray védője és Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce középpályása is. Ők a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötöttek fogadásokat különböző meccsekre. Murat Sancak személyében a másodosztálybeli Adana Demirspor volt klubelnöke is szerepel a listán.

A bíróságon Baltaci azzal védekezett, hogy csak ifi játkosként fogadott meccsekre, azóta viszont nem volt erre példa. Yandas ugyanakkor tagadta, hogy bármikor is pénzt tett volna fel mérkőzésekre.

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

(A nyitóképen: Metehan Baltaci, a Galatasaray A.S. játékosa a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonbeli portréfotózásán, 2025. augusztus 28-án, Isztambulban, Törökországban)