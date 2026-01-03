Nagyot kaszál, aki erre az öt számra fogadott

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
3 (három)
14 (tizennégy)
19 (tizenkilenc)
34 (harmincnégy)
42 (negyvenkettő)
Joker: 455917
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 1.098.300 forint;
3 találatos szelvény 3555 darab, nyereményük egyenként 13.535 forint;
2 találatos szelvény 89.808 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.
1 darab Joker volt, nyereménye: 147.666.940 forint.