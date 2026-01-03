Nagyot kaszál, aki erre az öt számra fogadott

Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.