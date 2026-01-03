ARÉNA - PODCASTOK
Background from colored lottery balls, top view. 3D rendering
Nyitókép: natatravel/Getty Images

Nagyot kaszál, aki erre az öt számra fogadott

Infostart / MTI

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

3 (három)

14 (tizennégy)

19 (tizenkilenc)

34 (harmincnégy)

42 (negyvenkettő)

Joker: 455917

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 1.098.300 forint;

3 találatos szelvény 3555 darab, nyereményük egyenként 13.535 forint;

2 találatos szelvény 89.808 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.

1 darab Joker volt, nyereménye: 147.666.940 forint.

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzá tette: "Jó szomszédokkal karajuk körülvenni magunkat."
 

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

2025-ben a nemesfémek nem csendben emelkedtek, hanem berobbantak. Egy hétköznapi ékszervásárlás megmutatta, hogy az arany már nem magányos király, hanem két feltörekvő trónkövetelő szorítja. Az ezüst és a platina árrobbanása mögött három folyamat állt. Ami kívülről drágulásnak tűnik, belülről gazdaságtörténet.
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

Megszólalt Szijjártó Péter a venezuelai helyzetről: kiderült, mi van az ottani magyarokkal

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.

Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

The president says the US launched an "air, land and sea" operation to take President Maduro; Venezuela has called it "extremely serious military aggression".

