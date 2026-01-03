ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Red flower on tombstone at cemetery
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Elhunyt Horváth Nikoletta, kedden temetik

Infostart

Életének 37. évében, 2025. december 24-én elhunyt Horváth Nikoletta író, újságíró, a Vas Népe külső munkatársa, a VakVagány és az Egyfecske blogok szerzője. A szombathelyi alkotó, aki súlyos betegsége és látássérültsége ellenére teljes értékű szakmai életet élt, szenteste távozott.

Horváth Nikoletta tanulmányait a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskolában és a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte, majd a Nyugat-magyarországi Egyetemen szerzett kitüntetéses diplomát kommunikáció és média szakon. Újságírói pályafutása során számos cégnek és magánszemélynek segített szövegíróként, munkásságát mély életigenlés és az emberek felé irányuló támogató szándék jellemezte - írja nekrológjában a vaol.hu.

Szakmai hagyatéka

  • Az Öröm ABC (2016)
  • Kutyaszív szeretet (2017)
  • LéleKöltő (2018)

Írásaiban gyakran foglalkozott a látássérültek mindennapjaival és a mentálhigiénés kérdésekkel, hitvallása szerint a „szívével látott”. Fontos részét képezte életének vakvezető kutyája, Lili, akivel 16 éven át alkottak párost. Horváth Nikoletta rendszeresen látogatott oktatási intézményeket is, ahol személyes példáján keresztül mutatta be a gyermekeknek az elfogadás és a kitartás erejét.

Utolsó nyilvános bejegyzéseiben a természethez való közelségéről és az élet apró örömeiről írt, kérve szeretteit, hogy halála után ne a gyászra, hanem az általa közvetített fényre és optimizmusra emlékezzenek.

Horváth Nikoletta temetése 2026. január 6-án, 13.30-kor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben.

A család kérése, hogy a búcsúztatásra érkezők a sötét gyászruha helyett színes öltözettel és mindössze egy szál virággal tisztelegjenek az írónő életöröme előtt.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Horváth Nikoletta, kedden temetik

gyász

látássérült

horváth nikoletta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelenette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelenette be Donald Trump
Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”.
 

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

"Elfogták és kivitték az országból Madurót" - közölte Donald Trump

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

Élet az arany mellett – két másik nemesfém éve volt a 2025-ös

2025-ben a nemesfémek nem csendben emelkedtek, hanem berobbantak. Egy hétköznapi ékszervásárlás megmutatta, hogy az arany már nem magányos király, hanem két feltörekvő trónkövetelő szorítja. Az ezüst és a platina árrobbanása mögött három folyamat állt. Ami kívülről drágulásnak tűnik, belülről gazdaságtörténet.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot álmodik a Xiaomi, gyors növekedés jöhet az autóreladásokban 2026-ban

Nagyot álmodik a Xiaomi, gyors növekedés jöhet az autóreladásokban 2026-ban

A Xiaomi újabb nagy lépésre készül az elektromos autók piacán, miután a cég 2026-ra jelentősen megemelte szállítási célját, miközben már nemcsak Kínában, hanem globálisan is komoly ambíciókat dédelget, írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?

Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?

Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

Trump says US will 'run' Venezuela until 'safe transition can take place'

The president says the US launched an "air, land and sea" operation to take President Maduro; Venezuela has called it "extremely serious military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 19:07
MÁV: súlyos vasúti baleset történt
2026. január 3. 18:17
Hogyan lehet fenntartható a turizmus?
×
×
×
×