Elhunyt Horváth Nikoletta, kedden temetik

Horváth Nikoletta tanulmányait a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskolában és a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte, majd a Nyugat-magyarországi Egyetemen szerzett kitüntetéses diplomát kommunikáció és média szakon. Újságírói pályafutása során számos cégnek és magánszemélynek segített szövegíróként, munkásságát mély életigenlés és az emberek felé irányuló támogató szándék jellemezte - írja nekrológjában a vaol.hu.

Szakmai hagyatéka

Az Öröm ABC (2016)

Kutyaszív szeretet (2017)

LéleKöltő (2018)

Írásaiban gyakran foglalkozott a látássérültek mindennapjaival és a mentálhigiénés kérdésekkel, hitvallása szerint a „szívével látott”. Fontos részét képezte életének vakvezető kutyája, Lili, akivel 16 éven át alkottak párost. Horváth Nikoletta rendszeresen látogatott oktatási intézményeket is, ahol személyes példáján keresztül mutatta be a gyermekeknek az elfogadás és a kitartás erejét.

Utolsó nyilvános bejegyzéseiben a természethez való közelségéről és az élet apró örömeiről írt, kérve szeretteit, hogy halála után ne a gyászra, hanem az általa közvetített fényre és optimizmusra emlékezzenek.

Horváth Nikoletta temetése 2026. január 6-án, 13.30-kor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben.

A család kérése, hogy a búcsúztatásra érkezők a sötét gyászruha helyett színes öltözettel és mindössze egy szál virággal tisztelegjenek az írónő életöröme előtt.