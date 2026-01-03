ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a kitüntetett pedagógus, a volt polgármester

Infostart

Életének 79. évében elhunyt Krenner Antalné Nederman Mária, Vértesszőlős község első szabadon választott polgármestere, az ófalu díszpolgára és a helyi általános iskola egykori igazgatója. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett pedagógus és közéleti szereplő halálával a település egyik meghatározó alakját veszítette el.

Krenner Antalné pályafutása 1969-ben kezdődött szülőfalujában, ahol tanítóként, majd később intézményvezetőként szolgálta a közösséget. Nevéhez fűződik az iskola tornaszobájának felépítése, amelyben nemcsak szervezőként, hanem fizikai munkával is közreműködött.

Pedagógiai munkássága során kiemelt figyelmet fordított a tanórán kívüli tevékenységekre: vándortáborokat, sítáborokat és falukarácsonyokat hívott életre, amelyek ma is a helyi hagyományok részét képezik - emlékezik meg róla a kemma.hu.

A rendszerváltás után, 1990-ben a település emberei polgármesterré választották. Négyéves hivatali ideje alatt Vértesszőlős jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül. Ebben az időszakban épült meg a sportcsarnok, az egészségház, az idősek napközije, valamint ekkor jött létre a könyvtár és a tájház is.

1994-ben visszatért az oktatáshoz, és 2005-ös nyugdíjazásáig igazgatóként vezette az általános iskolát.

Az önkormányzat Krenner Antalnét saját halottjának tekinti. Végső búcsúztatása január 17-én, 13.30-kor lesz a vértesszőlősi temetőben.

