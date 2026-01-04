ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kínai jüan
Nyitókép: Wikipédia

Tudatosan drágítják az óvszert és a fogamzásgátlót az új adókkal Kínában

Infostart

Harmadik éve fogy a népesség Kínában: az intézkedés a 2024-ben elindított, úgynevezett „termékenységbarát” intézkedések egyik következő eleme.

Január 1-jétől 13 százalékos adó terheli Kínában a különböző fogamzásgátló készítményeket és eszközöket, ezzel megszűnt azok három évtizede fennálló adómentessége, írja a 24.hu a Reuters alapján. Az óvszerekre, fogamzásgátló tablettákra és egyéb fogamzásgátló eszközökre így a jövőben a Kínában érvényes általános forgalmi adó vonatkozik majd

Korábban Kína eltörölte a gyermekgondozási támogatásokat terhelő személyi jövedelemadót, valamint éves gyermeknevelési támogatást vezetett be. Ezen túlmenően olyan főiskolai és egyetemi oktatásokat kezdtek tartani, melyek a házasságot, a szerelmet, a gyermekvállalást és a családot pozitív színben tüntetik fel.

A mostani és a korábbi lépésektől a születésszám növekedését reméli a kínai kormány, miután

2024-ben zsinórban a harmadik évben csökkent az ország népessége, és szakértők szerint ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

A csökkenés oka részben az 1980 és 2015 között érvényben lévő egykepolitika, valamint a gyors urbanizáció, de a gyermeknevelés és az oktatás magas költségei, a munkahelyi bizonytalanság, valamint a lassuló gazdaság szintén sok fiatal kínait tántoríthat el a családalapítástól és a gyermekvállalástól.

Kezdőlap    Külföld    Tudatosan drágítják az óvszert és a fogamzásgátlót az új adókkal Kínában

kína

adózás

óvszer

népesség

fogamzásgátlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump
Az amerikai elnök floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „irányítani fogja” Venezuelát, „amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenetet nem tudunk megvalósítani”. Donald Trump hozzátette: "Jó szomszédokkal akarjuk körülvenni magunkat."
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Gyerekek kütyüzése – Érdemes a szülőnek még időben önkritikusnak lennie

Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt sokuknak saját készüléke van – figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére az InfoRádiónak nyilatkozó gyermekvédelmi főosztályvezető, Somogyi Ákos szerint.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?

Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?

A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint a következő hét első felében rég látott erővel érkezik meg az igazi tél Magyarországra: jelentős mínuszok várhatóak, sok helyen nagy mennyiségű havazással (egyes helyeken akár olyan mennyiségű hó eshet le több nap leforgása alatt, amennyi az elmúlt években nem volt tapasztalható). Ilyen kilátások mellett érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek a tartós mínuszoknak és a többnapos havazásnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni

Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni

Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Captured Maduro arrives at detention centre in US after strike on Venezuela - reports

Captured Maduro arrives at detention centre in US after strike on Venezuela - reports

Trump said the US will "run" Venezuela "until a safe and proper and judicious transition", while Caracas denounces the “military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 06:30
Csak hajszálon múlt egy újabb légikatasztrófa
2026. január 4. 06:15
Irán legfőbb vallási vezetője megfenyegette a szegénység ellen tiltakozókat
×
×
×
×