Tudatosan drágítják az óvszert és a fogamzásgátlót az új adókkal Kínában

Január 1-jétől 13 százalékos adó terheli Kínában a különböző fogamzásgátló készítményeket és eszközöket, ezzel megszűnt azok három évtizede fennálló adómentessége, írja a 24.hu a Reuters alapján. Az óvszerekre, fogamzásgátló tablettákra és egyéb fogamzásgátló eszközökre így a jövőben a Kínában érvényes általános forgalmi adó vonatkozik majd

Korábban Kína eltörölte a gyermekgondozási támogatásokat terhelő személyi jövedelemadót, valamint éves gyermeknevelési támogatást vezetett be. Ezen túlmenően olyan főiskolai és egyetemi oktatásokat kezdtek tartani, melyek a házasságot, a szerelmet, a gyermekvállalást és a családot pozitív színben tüntetik fel.

A mostani és a korábbi lépésektől a születésszám növekedését reméli a kínai kormány, miután

2024-ben zsinórban a harmadik évben csökkent az ország népessége, és szakértők szerint ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

A csökkenés oka részben az 1980 és 2015 között érvényben lévő egykepolitika, valamint a gyors urbanizáció, de a gyermeknevelés és az oktatás magas költségei, a munkahelyi bizonytalanság, valamint a lassuló gazdaság szintén sok fiatal kínait tántoríthat el a családalapítástól és a gyermekvállalástól.