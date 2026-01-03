Komoly figyelmeztetés a Velencei-tó és a Balaton kapcsán is

Bár egybefüggő jég borítja a Velencei-tó felületét, ez még nem alkalmas a téli sportolásra – figyelmeztetett pénteken Velence város közterület-felügyelete. Facebook-oldalukon azt írták, hogy a jég szerkezete gyenge, ezért a teherbírása nem alkalmas a sportolásra, korcsolyázásra – közölte a Telex.

A péntek reggel 7:20-kor végzett mérés szerint az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 3 centiméter volt a jég vastagsága, míg a kikötőkben, öblökben és a védett part menti területeken a 3,5 centit is elérte a jég vastagsága.

A Balatonon szintén elindult a jegesedés, de még ott is messze van a helyzet attól, hogy korcsolyázni lehessen.