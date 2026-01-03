ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzijátéktól gyulladhatott meg egy gyár Mosonmagyaróváron
Nyitókép: Fotó: https://mosonmagyarovarma.hu/

Feladta magát a magyarországi tűzvész feltételezett okozója

Infostart

Saját maga kereste fel a hatóságokat az a férfi, akinek a gyanú szerint az eltévedt tűzijátéka okozta az UFM ipartelepi raktárának kigyulladását szilveszter éjjelén. A Mosonmagyaróvár környékén élő ember ellen eljárás indult az ügyben.

Önként jelentkezett a rendőrségen a mosonmagyaróvári raktártüzet okozó férfi - írja egy helyi lap alapján a szeretlekmagyarország.hu.

A férfi a helyszínen észlelte, hogy a pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a raktárban tárolt habszivacsot. Megpróbálta saját erőből eloltani a tüzet, miközben kisebb égési sérüléseket szenvedett, de a lángokkal nem bírt.

A lángok mintegy 5000–10 000 négyzetméteren pusztítottak az Alkotmány utcai telephelyen. A legmagasabb, ötös fokozatú riasztás során 30 egység és 59 hivatásos tűzoltó küzdött a tűzzel, amelynek oltását 3000 köbméternyi éghető szigetelőanyag nehezítette.

Az előzetes becslések alapján

a kár mértéke elérheti a 1,5 milliárd forintot.

A hőhatás még a szemközti tűzoltó-laktanyát is megrongálta.

Szabó Miklós polgármester megerősítette, hogy felajánlotta a város segítségét a cégvezetésnek. A városvezető közölte, hogy a tűz miatt nincsenek veszélyben munkahelyek, és a vállalat valószínűleg rendelkezik biztosítással.

A polgármester az eset kapcsán felvetette a tűzijátékok szigorúbb szabályozásának szükségességét. Kiemelte, hogy a város korábban már lemondott az augusztus 20-i tűzijátékról az állatvédelem javára, a jövőben pedig a pirotechnikai eszközök árusításának központi szigorítását látná célravezetőnek.

Kezdőlap    Belföld    Feladta magát a magyarországi tűzvész feltételezett okozója

tűz

tűzijáték

mosonmagyaróvár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Erőnléti edző: veszélyes hiba túl korán sportágat választani a gyereknek

Minimalizálniuk kell a sérülések rizikóját, ez az elsődleges feladatunk – mondta az InfoRádióban Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, aki a SportFórum Hungary konferencián arról is beszélt, fokozott sérülésveszéllyel járó nagy hiba, hogy korai a kiválasztás, vagyis túl korán döntik el, hogy egy gyerek melyik sportágat űzze.
Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt

Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt

2025 belpolitikailag az AfD éve volt Németországban: a februári Bundestag-választásokon a második helyre futott be, és bár ellenzékben politizál, ma már a legtöbb közvélemény-kutató a legnépszerűbb pártnak méri. 2026-ban öt tartományban is helyi választást tartanak, ebből a szélsőjobboldali párt kettőben első lehet, másik kettőben pedig dobogós helyet érhet el. A mérsékelt szavazók megnyerése és ezzel a további népszerűség-növekedés érdekében a párt „megindult középre”, miközben egyre szorosabbra fonja a viszonyt az amerikai MAGA-mozgalommal. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyik fő haszonélvezője éppen az AfD lehet, amelynek küldöttségét nemrég Washingtonban is fogadták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki

Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki

Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Living a nightmare': Families of teens missing after ski resort fire desperate for news

'Living a nightmare': Families of teens missing after ski resort fire desperate for news

Families are appealing for information about children as young as 15 who are thought to have been at the bar.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 06:00
Megint jön a hó, az is kiderült, hogy mikor
2026. január 2. 21:40
Pirotechnika miatt halt meg 45 ember a szilveszteri buliban – a nap hírei
×
×
×
×