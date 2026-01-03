Feladta magát a magyarországi tűzvész feltételezett okozója

Önként jelentkezett a rendőrségen a mosonmagyaróvári raktártüzet okozó férfi - írja egy helyi lap alapján a szeretlekmagyarország.hu.

A férfi a helyszínen észlelte, hogy a pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a raktárban tárolt habszivacsot. Megpróbálta saját erőből eloltani a tüzet, miközben kisebb égési sérüléseket szenvedett, de a lángokkal nem bírt.

A lángok mintegy 5000–10 000 négyzetméteren pusztítottak az Alkotmány utcai telephelyen. A legmagasabb, ötös fokozatú riasztás során 30 egység és 59 hivatásos tűzoltó küzdött a tűzzel, amelynek oltását 3000 köbméternyi éghető szigetelőanyag nehezítette.

Az előzetes becslések alapján

a kár mértéke elérheti a 1,5 milliárd forintot.

A hőhatás még a szemközti tűzoltó-laktanyát is megrongálta.

Szabó Miklós polgármester megerősítette, hogy felajánlotta a város segítségét a cégvezetésnek. A városvezető közölte, hogy a tűz miatt nincsenek veszélyben munkahelyek, és a vállalat valószínűleg rendelkezik biztosítással.

A polgármester az eset kapcsán felvetette a tűzijátékok szigorúbb szabályozásának szükségességét. Kiemelte, hogy a város korábban már lemondott az augusztus 20-i tűzijátékról az állatvédelem javára, a jövőben pedig a pirotechnikai eszközök árusításának központi szigorítását látná célravezetőnek.