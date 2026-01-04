ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 4. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Kaotikus helyzet Berlinben

Infostart / MTI

Több tízezer ember maradt áram nélkül Berlin délnyugati részén, miután szombat hajnalban tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál, a lichterfeldei erőmű közelében. A rendőrség szándékos gyújtogatás gyanúja miatt nyomoz.

A Stromnetz Berlin adatai szerint mintegy 45 400 háztartás és 2 200 vállalkozás érintett Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A károk súlyosak: több nagyfeszültségű kábel sérült meg, a javítás rendkívül összetett, ezért a teljes helyreállítás várhatóan csak csütörtök délutánra fejeződhet be. A hálózatüzemeltető abban bízik, hogy mintegy 10 ezer háztartást már korábban ideiglenesen vissza tud kapcsolni más hálózati szakaszokról.

Az áramszünet miatt leálltak a fűtőrendszerek, működésképtelenné váltak a jelzőlámpák, üzletek és szolgáltatások zártak be, a mobilkommunikáció is akadozik. A távfűtés is részben érintett,

mivel az áramhiány miatt a szivattyúk nem tudják megfelelően továbbítani a meleg vizet.

A Steglitz-Zehlendorf kerület szükségszállásokat nyitott, ám ezek egyelőre csak kis mértékben telítettek. Sok érintett rokonoknál, barátoknál vagy szállodákban keresett menedéket. A rendőrség megerősített járőrözéssel és ideiglenes világítással próbálja fenntartani a közbiztonságot, miközben hangosbemondókon és közösségi felületeken takarékos telefonhasználatra és a rászorulók segítésére szólít fel.

Az érintett területen több idősotthon és egészségügyi intézmény is működik; egyes lakókat és betegeket már átszállítottak más intézményekbe, a kórházak szükségáramra álltak át. A hatóságok szerint a helyzet a téli hideg miatt különösen súlyos, és napokig rendkívüli állapotokra kell számítani.

24 ÓRA
A magyar kiskereskedelemben továbbra is lassú, hullámzó növekedés látszott 2025-ben, de korántsem robbanásszerű, inkább óvatos élénkülésről beszélhetünk. A háztartások fogyasztási keresletnövekedésének nem elsősorban a hazai boltok a fő nyertesei, mivel a többletfogyasztás jelentős része a szolgáltatásokhoz, vagy olyan online kereskedőkhöz megy, amelyekre a hazai statisztika korlátozottan lát rá. Az élelmiszer-kiskereskedelem átlag feletti növekedést mutatott, de kérdéses, mennyire tekinthető ez sikernek az árrésstop tartós fennmaradása mellett. A kormány kommunikációja alapján a szabályozás hosszabb távon is velünk maradhat. A szektor egészét árnyalja, hogy a kisboltok száma tovább apad, miközben az adóváltozások átmeneti élénkülést hozhattak a forgalomban.

