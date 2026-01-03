Tragédia lett a szánkózás vége

Tragédiával kezdődött az új év egy kelet-tiroli család számára: Szánkózás közben a pár lesodródott a lejtő széléről – írja az autoszektor.hu az ORF híre alapján.

Egy 63 éves osztrák férfi és 58 éves felesége újév napján délután szánkózni indultak a nikolsdorfi (Kelet-Tirol) Rabantalmból. 23 éves lányuk és 23 éves veje előttük szánkózott.

Délután 4 óra körül a pár egy enyhe balkanyarban szánkózott, és letért az erdei út jobb széléről. Ezen a szakaszon a terep meredeken lejtősödik, majd néhány méter után egy majdnem függőleges, körülbelül 25 méter magas sziklafalba megy át.

A pár ezen a majdnem függőleges szakadékon átesett, majd további 50 métert zuhant lefelé egy meredek, hófödte erdőszakaszon. A férj halálos sérüléseket szenvedett az esés során, felesége pedig súlyos sérüléseket.

A férj veje, aki később megérkezett, lemászott a sérült párhoz, és elsősegélyt nyújtott nekik, amíg a mentők megérkeztek. A mentősök a helyszínen csak halottnak tudták nyilvánítani a 63 éves férfit.

A súlyosan sérült feleséget délután 5 óra körül helikopterrel szállították a Lienz kerületi kórházba. Sérüléseinek súlyossága miatt később a Klagenfurti Regionális Kórházba szállították. A balesetben elhunyt szánkóst a lienzi hegyimentő csapat a baleset kivizsgálásának befejezése után kiemelte és lehozta a völgybe.

(Nyitóképünk illusztráció)