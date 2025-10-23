ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Bamidele Yusuf (k), a Ferencváros és Stefan Lainer (b), a Salzburg játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott FC Red Bull Salzburg - Ferencvárosi TC mérkõzésen a salzburgi Red Bull Arénában 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

ÉLŐ: Salzburg–Ferencvárosi TC 1–0

Infostart

A Ferencváros Salzburgban játssza a mostani sorozatban harmadik Európa-liga-mérkőzését. Az eddigi mérleg egy győzelem és egy döntetlen. Ismét Dibusz Dénes védi a magyar bajnok kapuját, Varga Barnabás a középcsatár.

A kezdő tizenegy: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Naby Keita, az osztrák csapat korábbi játékosa ott lesz a kispadon, ahogyan – a mostani sorozatban először – Lisztes Krisztián is.

A salzburgiak összeállítása: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig – Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic – Ratkov, Baidoo. Az osztrák csapat mind a két eddigi mérkőzését elveszítette a sorozatban, még nem szerzett gólt sem.

A brit futballban megszokott időben, esőben kezdődött a mérkőzés. Hideg is van, az osztrákok légiósai közül akad, aki kesztyűt húzott. Diabaté lövése lepattant Raemaekersről, így nem volt veszélyes.

A 13. percben Baidoo megszerezte a vezetést az osztrákoknak. Tizenhét méterről lőtt a kapuba, Dibusz keveset látott a labdából, nem tudott védeni, 1–0.

Az osztrákok lendületben maradtak, de a Ferencváros váratlanul nagy lehetőséghez jutott. Rasmussen kezezése után Varga Barnabás büntetőt lőhetett, de éppen úgy kihagyta, mint a Genk ellen.

Alajbegovic távoli lövése alig kerülte el a jobb alsó sarkot.

A mezőnyben nem játszik alárendelt szerepet a Ferencváros, de a kapura nem veszélyes. Varga Barnabást mintha megfogta volna a kihagyott tizenegyes, igaz, neki elég lehet egyetlen pillanat is a helyzetbe kerüléshez.

Vége az első félidőnek, alacsony színvonalú mérkőzésen 1–0-ra vezet a Salzburg.

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

rb salzburg

