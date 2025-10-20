ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.81
usd:
333.57
bux:
103821.85
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a férfi vízilabdatorna elődöntőjében játszott Szerbia - Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Zsolt: fontos időszak következik, nincs kőbe vésve, kik utazhatnak az Eb-re

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Csaknem három hónap után újra együtt készülnek a vb-ezüstérmes férfi pólósok, igaz, a szövetségi kapitány ezúttal nem számíthat a külföldön játszókra. A szakvezető az InfoRádióban elmondta: nagyon sok játékos neve szerepel a figyelőlistáján, akik közül többen a mostani összetartáson is bizonyíthatják, érdemes velük számolni a jövőben.

A szingapúri világbajnoki döntő óta először találkozik a magyar férfi vízilabda-válogatott: a hétfőtől szerdáig tartó összetartáson csak az itthon játszó kerettagok vesznek részt, közöttük több fiatal tehetség is meghívót kapott Varga Zsolttól. A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: a szóba jöhető légiósokat is szívesen látta volna a Duna Arénában, az érintett külföldi klubok programja azonban ezt most nem tette lehetővé.

Mint fogalmazott, ez nem egy újrakezdés, csak hosszabb szünetet kellett tartaniuk a vb után, ami ilyenkor teljesen természetes, hiszen a kerettagoknak pihenésre volt szükségük, majd nem sokkal később kezdődött is a klubszezon. Bár tervezte, hogy esetleg szeptemberben is lehetne összetartás, végül nem akarta plusz terhelésnek kitenni a játékosokat, akiknél az utóbbi időszakban a klubkötelezettségek kerültek a fókuszba. A belgrádi Európa-bajnokság azonban közeleg, a kontinenstornát január 10. és 25. között rendezik, így ideje volt összejönniük a kerettagoknak.

Egyes játékosok csak a szerdai gyakorláson vesznek részt, aminek az az oka, hogy a Ferencváros ezen a napon bajnoki mérkőzést játszik Egerben, így a zöld-fehér csapat pólósai hamarabb távoznak, aminek következtében nagyon megcsappant volna a résztvevők száma.

Varga Zsolt figyelőlistáján ugyanakkor nagyon sok játékos neve szerepel, ezért közülük többen is lehetőséget kapnak arra, hogy szerdán bizonyítsanak a válogatott edzésén.

A szövetségi kapitány nagyon kíváncsi, hogy ezek a fiatal tehetségek mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Életkoruk alapján néhányan igazán a 2032-es brisbane-i olimpiára érhetnek be, de Varga Zsolt ennyire messzire nem akar még előretekinteni, most a legfőbb feladatnak a januári Eb-re való sikeres felkészülést nevezte.

Vogel Soma sérülés miatt kihagyta a szingapúri világbajnokságot, az elmúlt hetekben azonban az FTC mérkőzésein bizonyította, ismét lehet rá számítani top szinten, így természetesen az olimpiai bronzérmes kapus is tagja a válogatott mostani keretének. A szakvezető azt mondta, Vogel Soma „kvalitásaihoz nem férhet kétség”, de megítélése szerint egyelőre nem lehet túlzott elvárásokat megfogalmazni vele kapcsolatban. Mint fogalmazott, az ő esetében most az a legfontosabb, hogy visszanyerje erejét és formáját, hogy egészségesen vágjon neki a következő időszaknak, amikor kulcsszereplő lehet.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy Manhercz Krisztián marad továbbra is a csapatkapitány. Meglátása szerint egyes játékosok helye stabilabb a keretben, de azonnal hozzátette, hogy nincs kőbe vésve, ki utazhat majd az Eb-re, a teljesítmény lesz a mérvadó. Örül annak, hogy a vb óta eltelt időben több, a válogatottnál szóba jöhető játékos is kiemelkedően játszott a klubjában, de vannak olyanok is, akiktől többet vár. „Egyes strukturális részei nagyon fontosak a csapatszerkezetnek, gondolok itt elsősorban a center-, a kapus- vagy a védőposztokra. Ezek adják a gerincét a csapatnak. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor korábbi teljesítmény alapján kell esetleg egy-egy döntést meghozni különböző pozíciókban, de

tartósan nem lehet egy bizonyos szint alatt teljesíteni a válogatottban való szerepléshez”

– magyarázta a szakvezető.

Kiemelte, hogy minden egyes edzés, gyakorlás nagyon fontos lesz a következő időszakban, mert relatíve kevés időt tudnak együtt tölteni az Európa-bajnokságig. A legfőbb célnak az olimpiai kvóta megszerzését nevezte, és ennek rendeli alá a felkészülést, majd az Eb- és a világkupa-szereplést is. Utóbbi két torna tulajdonképpen a felkészülés része lesz, hiszen ezeken a világversenyeken még nem lehet kiharcolni a részvételt a következő ötkarikás játékokra. Varga Zsolt megjegyezte: ez nem jelenti azt, hogy nincs akkora jelentőségük ezeknek a tornáknak, mert minden lehetőséget meg akarnak ragadni arra, hogy gyakoroljanak, fejlesszék a csapatjátékot, illetve természetesen minél jobb eredményt szeretnének elérni az adott világversenyen.

Az új szezon első részének klubmeccseire visszatekintve a szövetségi kapitány azt mondta, a Magyar Kupában jó, magas színvonalú mérkőzéseket láthatott a közönség. Külön örült annak, hogy a döntő szorosan alakult, a Honvéd megnehezítette az FTC dolgát, hiszen Nyéki Balázs csapata csak két góllal tudott győzni. Mint fogalmazott, a zöld-fehérek az elmúlt években szállították a jobbnál jobb eredményeket, és egyáltalán nem könnyű tartani ezt a szintet, hiszen mindenki őket akarja megverni.

Az Európai Szuperkupa-mérkőzésen az olasz Pro Recco próbálta meg letaszítani a trónról a Ferencvárost, de nem sikerült. Ezzel együtt azt gondolja, egyre nagyobb nyomás nehezedik az FTC játékosaira, amit eddig jól kezeltek, ez volt látható a Pro Recco elleni győztes meccsen is. Nagy fegyverténynek tartja és a magyar válogatott szempontjából örömtelinek nevezte, hogy a légiósok mellett a Ferencváros magyar játékosai is oroszlánrészt vállaltak az Európai Szuperkupa-győzelemből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Varga Zsolt: fontos időszak következik, nincs kőbe vésve, kik utazhatnak az Eb-re

szövetségi kapitány

európa-bajnokság

magyar férfi vízilabda-válogatott

varga zsolt

összetartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Faedra Group a UniCredit bankkal kötött finanszírozási szerződést két budapesti lakóprojekt fejlesztésére

A Faedra Group a UniCredit bankkal kötött finanszírozási szerződést két budapesti lakóprojekt fejlesztésére

A Faedra Alapkezelő 10 milliárd forint összeget meghaladó hitelszerződést írt alá az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel két budapesti lakóingatlan-fejlesztési projekt finanszírozására, amely mérföldkövet jelent a két vállalat partnerségében - közölte a Faedra Group.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni

Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni

Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Amazon services showing 'signs of recovery' after Snapchat and banks among sites hit by major outage

Amazon services showing 'signs of recovery' after Snapchat and banks among sites hit by major outage

Hundreds of sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are affected - Amazon Web Services says it's fixed the underlying issue but a full recovery will take longer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 16:53
Arne Slot: csapaton belül töretlen a bizalom
2025. október 20. 10:09
Marozsán Fábián már a tágabb elitben a tenisz-világranglistán
×
×
×
×