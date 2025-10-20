Varga Zsolt: fontos időszak következik, nincs kőbe vésve, kik utazhatnak az Eb-re

A szingapúri világbajnoki döntő óta először találkozik a magyar férfi vízilabda-válogatott: a hétfőtől szerdáig tartó összetartáson csak az itthon játszó kerettagok vesznek részt, közöttük több fiatal tehetség is meghívót kapott Varga Zsolttól. A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: a szóba jöhető légiósokat is szívesen látta volna a Duna Arénában, az érintett külföldi klubok programja azonban ezt most nem tette lehetővé.
Mint fogalmazott, ez nem egy újrakezdés, csak hosszabb szünetet kellett tartaniuk a vb után, ami ilyenkor teljesen természetes, hiszen a kerettagoknak pihenésre volt szükségük, majd nem sokkal később kezdődött is a klubszezon. Bár tervezte, hogy esetleg szeptemberben is lehetne összetartás, végül nem akarta plusz terhelésnek kitenni a játékosokat, akiknél az utóbbi időszakban a klubkötelezettségek kerültek a fókuszba. A belgrádi Európa-bajnokság azonban közeleg, a kontinenstornát január 10. és 25. között rendezik, így ideje volt összejönniük a kerettagoknak.
Egyes játékosok csak a szerdai gyakorláson vesznek részt, aminek az az oka, hogy a Ferencváros ezen a napon bajnoki mérkőzést játszik Egerben, így a zöld-fehér csapat pólósai hamarabb távoznak, aminek következtében nagyon megcsappant volna a résztvevők száma.
Varga Zsolt figyelőlistáján ugyanakkor nagyon sok játékos neve szerepel, ezért közülük többen is lehetőséget kapnak arra, hogy szerdán bizonyítsanak a válogatott edzésén.
A szövetségi kapitány nagyon kíváncsi, hogy ezek a fiatal tehetségek mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Életkoruk alapján néhányan igazán a 2032-es brisbane-i olimpiára érhetnek be, de Varga Zsolt ennyire messzire nem akar még előretekinteni, most a legfőbb feladatnak a januári Eb-re való sikeres felkészülést nevezte.
Vogel Soma sérülés miatt kihagyta a szingapúri világbajnokságot, az elmúlt hetekben azonban az FTC mérkőzésein bizonyította, ismét lehet rá számítani top szinten, így természetesen az olimpiai bronzérmes kapus is tagja a válogatott mostani keretének. A szakvezető azt mondta, Vogel Soma „kvalitásaihoz nem férhet kétség”, de megítélése szerint egyelőre nem lehet túlzott elvárásokat megfogalmazni vele kapcsolatban. Mint fogalmazott, az ő esetében most az a legfontosabb, hogy visszanyerje erejét és formáját, hogy egészségesen vágjon neki a következő időszaknak, amikor kulcsszereplő lehet.
A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy Manhercz Krisztián marad továbbra is a csapatkapitány. Meglátása szerint egyes játékosok helye stabilabb a keretben, de azonnal hozzátette, hogy nincs kőbe vésve, ki utazhat majd az Eb-re, a teljesítmény lesz a mérvadó. Örül annak, hogy a vb óta eltelt időben több, a válogatottnál szóba jöhető játékos is kiemelkedően játszott a klubjában, de vannak olyanok is, akiktől többet vár. „Egyes strukturális részei nagyon fontosak a csapatszerkezetnek, gondolok itt elsősorban a center-, a kapus- vagy a védőposztokra. Ezek adják a gerincét a csapatnak. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor korábbi teljesítmény alapján kell esetleg egy-egy döntést meghozni különböző pozíciókban, de
tartósan nem lehet egy bizonyos szint alatt teljesíteni a válogatottban való szerepléshez”
– magyarázta a szakvezető.
Kiemelte, hogy minden egyes edzés, gyakorlás nagyon fontos lesz a következő időszakban, mert relatíve kevés időt tudnak együtt tölteni az Európa-bajnokságig. A legfőbb célnak az olimpiai kvóta megszerzését nevezte, és ennek rendeli alá a felkészülést, majd az Eb- és a világkupa-szereplést is. Utóbbi két torna tulajdonképpen a felkészülés része lesz, hiszen ezeken a világversenyeken még nem lehet kiharcolni a részvételt a következő ötkarikás játékokra. Varga Zsolt megjegyezte: ez nem jelenti azt, hogy nincs akkora jelentőségük ezeknek a tornáknak, mert minden lehetőséget meg akarnak ragadni arra, hogy gyakoroljanak, fejlesszék a csapatjátékot, illetve természetesen minél jobb eredményt szeretnének elérni az adott világversenyen.
Az új szezon első részének klubmeccseire visszatekintve a szövetségi kapitány azt mondta, a Magyar Kupában jó, magas színvonalú mérkőzéseket láthatott a közönség. Külön örült annak, hogy a döntő szorosan alakult, a Honvéd megnehezítette az FTC dolgát, hiszen Nyéki Balázs csapata csak két góllal tudott győzni. Mint fogalmazott, a zöld-fehérek az elmúlt években szállították a jobbnál jobb eredményeket, és egyáltalán nem könnyű tartani ezt a szintet, hiszen mindenki őket akarja megverni.
Az Európai Szuperkupa-mérkőzésen az olasz Pro Recco próbálta meg letaszítani a trónról a Ferencvárost, de nem sikerült. Ezzel együtt azt gondolja, egyre nagyobb nyomás nehezedik az FTC játékosaira, amit eddig jól kezeltek, ez volt látható a Pro Recco elleni győztes meccsen is. Nagy fegyverténynek tartja és a magyar válogatott szempontjából örömtelinek nevezte, hogy a légiósok mellett a Ferencváros magyar játékosai is oroszlánrészt vállaltak az Európai Szuperkupa-győzelemből.