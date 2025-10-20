Varga Zsolt: fontos időszak következik, nincs kőbe vésve, kik utazhatnak az Eb-re

A szingapúri világbajnoki döntő óta először találkozik a magyar férfi vízilabda-válogatott: a hétfőtől szerdáig tartó összetartáson csak az itthon játszó kerettagok vesznek részt, közöttük több fiatal tehetség is meghívót kapott Varga Zsolttól. A szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta: a szóba jöhető légiósokat is szívesen látta volna a Duna Arénában, az érintett külföldi klubok programja azonban ezt most nem tette lehetővé.

Mint fogalmazott, ez nem egy újrakezdés, csak hosszabb szünetet kellett tartaniuk a vb után, ami ilyenkor teljesen természetes, hiszen a kerettagoknak pihenésre volt szükségük, majd nem sokkal később kezdődött is a klubszezon. Bár tervezte, hogy esetleg szeptemberben is lehetne összetartás, végül nem akarta plusz terhelésnek kitenni a játékosokat, akiknél az utóbbi időszakban a klubkötelezettségek kerültek a fókuszba. A belgrádi Európa-bajnokság azonban közeleg, a kontinenstornát január 10. és 25. között rendezik, így ideje volt összejönniük a kerettagoknak.

Egyes játékosok csak a szerdai gyakorláson vesznek részt, aminek az az oka, hogy a Ferencváros ezen a napon bajnoki mérkőzést játszik Egerben, így a zöld-fehér csapat pólósai hamarabb távoznak, aminek következtében nagyon megcsappant volna a résztvevők száma.

Varga Zsolt figyelőlistáján ugyanakkor nagyon sok játékos neve szerepel, ezért közülük többen is lehetőséget kapnak arra, hogy szerdán bizonyítsanak a válogatott edzésén.

A szövetségi kapitány nagyon kíváncsi, hogy ezek a fiatal tehetségek mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Életkoruk alapján néhányan igazán a 2032-es brisbane-i olimpiára érhetnek be, de Varga Zsolt ennyire messzire nem akar még előretekinteni, most a legfőbb feladatnak a januári Eb-re való sikeres felkészülést nevezte.

Az összetartáson részt vevő játékosok Kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Mizsei Márton (Vasas), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Batizi Benedek (BVSC), Ekler Bendegúz (Honvéd), Fekete Gergő (FTC), Jansik Szilárd (FTC), Kovács Péter (BVSC), Lugosi Csongor (FTC), Manhercz Krisztián (FTC), Mészáros Mátyás (BVSC), Nagy Ákos (FTC), Szabó II Bence (Szolnoki Dózsa), Szalai Péter (Vasas), Tátrai Dávid (BVSC), Vámos Márton (FTC), Varga Vince (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Vismeg Zsombor (FTC) Szerdai meghívottak: Csacsovszky Erik Richárd (BVSC), Haverkampf Bence (FTC), Kevi Bendegúz Tamás (Honvéd), Lakatos Soma Benjámin (Vasas), Lugosi Csongor (FTC), Simon Henrik (Honvéd), Szépfalvi Gergely (Honvéd)

Vogel Soma sérülés miatt kihagyta a szingapúri világbajnokságot, az elmúlt hetekben azonban az FTC mérkőzésein bizonyította, ismét lehet rá számítani top szinten, így természetesen az olimpiai bronzérmes kapus is tagja a válogatott mostani keretének. A szakvezető azt mondta, Vogel Soma „kvalitásaihoz nem férhet kétség”, de megítélése szerint egyelőre nem lehet túlzott elvárásokat megfogalmazni vele kapcsolatban. Mint fogalmazott, az ő esetében most az a legfontosabb, hogy visszanyerje erejét és formáját, hogy egészségesen vágjon neki a következő időszaknak, amikor kulcsszereplő lehet.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy Manhercz Krisztián marad továbbra is a csapatkapitány. Meglátása szerint egyes játékosok helye stabilabb a keretben, de azonnal hozzátette, hogy nincs kőbe vésve, ki utazhat majd az Eb-re, a teljesítmény lesz a mérvadó. Örül annak, hogy a vb óta eltelt időben több, a válogatottnál szóba jöhető játékos is kiemelkedően játszott a klubjában, de vannak olyanok is, akiktől többet vár. „Egyes strukturális részei nagyon fontosak a csapatszerkezetnek, gondolok itt elsősorban a center-, a kapus- vagy a védőposztokra. Ezek adják a gerincét a csapatnak. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor korábbi teljesítmény alapján kell esetleg egy-egy döntést meghozni különböző pozíciókban, de

tartósan nem lehet egy bizonyos szint alatt teljesíteni a válogatottban való szerepléshez”

– magyarázta a szakvezető.

Kiemelte, hogy minden egyes edzés, gyakorlás nagyon fontos lesz a következő időszakban, mert relatíve kevés időt tudnak együtt tölteni az Európa-bajnokságig. A legfőbb célnak az olimpiai kvóta megszerzését nevezte, és ennek rendeli alá a felkészülést, majd az Eb- és a világkupa-szereplést is. Utóbbi két torna tulajdonképpen a felkészülés része lesz, hiszen ezeken a világversenyeken még nem lehet kiharcolni a részvételt a következő ötkarikás játékokra. Varga Zsolt megjegyezte: ez nem jelenti azt, hogy nincs akkora jelentőségük ezeknek a tornáknak, mert minden lehetőséget meg akarnak ragadni arra, hogy gyakoroljanak, fejlesszék a csapatjátékot, illetve természetesen minél jobb eredményt szeretnének elérni az adott világversenyen.

Az új szezon első részének klubmeccseire visszatekintve a szövetségi kapitány azt mondta, a Magyar Kupában jó, magas színvonalú mérkőzéseket láthatott a közönség. Külön örült annak, hogy a döntő szorosan alakult, a Honvéd megnehezítette az FTC dolgát, hiszen Nyéki Balázs csapata csak két góllal tudott győzni. Mint fogalmazott, a zöld-fehérek az elmúlt években szállították a jobbnál jobb eredményeket, és egyáltalán nem könnyű tartani ezt a szintet, hiszen mindenki őket akarja megverni.

Az Európai Szuperkupa-mérkőzésen az olasz Pro Recco próbálta meg letaszítani a trónról a Ferencvárost, de nem sikerült. Ezzel együtt azt gondolja, egyre nagyobb nyomás nehezedik az FTC játékosaira, amit eddig jól kezeltek, ez volt látható a Pro Recco elleni győztes meccsen is. Nagy fegyverténynek tartja és a magyar válogatott szempontjából örömtelinek nevezte, hogy a légiósok mellett a Ferencváros magyar játékosai is oroszlánrészt vállaltak az Európai Szuperkupa-győzelemből.