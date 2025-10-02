Nyéki Balázs: a Fradi már kész csapat, de van még benne potenciál

A Bajnokok Ligájában címvédő FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata jövő szerdán az olasz Pro Reccóval csap össze az Európai Szuperkupáért. Nyéki Balázs együttese csütörtökön délelőtt, a Komjádi Uszodában az előző idényben BL-bronzérmes Barcelonetával találkozott edzőmérkőzésen azután, hogy hétfő óta együtt gyakorolt a spanyol gárdával.

A Ferencváros az elmúlt időszakban több külföldi sztárcsapattal is együtt készült, előbb New Yorkban éppen a Pro Reccóval játszott bemutató mérkőzéseket, majd a Jadran Split, most pedig a Barceloneta érkezett Budapestre, minden találkozó azt szolgálta, hogy készen álljon az FTC a Szuperkupára.

Nyéki Balázs az InfoRádióban kiemelte, különleges a mostani szezonkezdet, mert az előző két évben csak egy-egy döntő várt az idény elején csapatára – két éve a Magyar Kupát, tavaly az európai szuperkupát nyerték meg –, most viszont egymás után két komoly tétmérkőzésen kell vízbe szállnia a Fradinak. „Ez új helyzet, de plusz motivációkat is adhat a játékosoknak, ha sikerrel tudjuk a döntőket venni, az egyik már megvan, és ha a szuperkupa meglenne, akkor az olyan lökést adhat, ami akár az egész szezonra is kitarthat és olyan önbizalmat adhat a játékosoknak, ami hosszú távon felépíti őket arra, hogy a legnehezebb pillanatokban jó döntéseket hozzanak és bízzanak magukban” – mondta az FTC vezetőedzője.

A Honvéd ellen 17-15-re megnyert Magyar Kupa-döntő a vártnál szorosabb eredmény ellenére megnyugtatta Nyéki Balázst. „Egy kupasorozatban mindig nehéz kupát nyerni és megverni egy gyengébb csapatot, ők az esélytelenség terhével szállnak ellenünk vízbe, úgy élik meg, mintha életük legfontosabb meccse lenne, nekünk pedig egy olyan plusz érzelmi löketet adhat, hogy jól kezeltünk egy ilyen helyzetet. Nem zökkentünk ki a nyugalmi állapotunkból, hogy végül is összességében jó döntéseket hoztunk, mert ha megnyerjük a mérkőzést, akkor minden jól működik” – mondta a szakvezető. Szerinte az is nyomhatta volna a játékosait, hogy ez már sorozatban a nyolcadik MK-győzelmük lehetett, de úgy látta, ezt is jól menedzselték, és büszke rájuk, mert végig nyugodtak maradtak, és jó döntéseket hoztak a mérkőzés legnehezebb részében.

A Ferencváros az elmúlt években megnyert mindent, amit meg lehet nyerni, és idén sem adja alább. Nyéki Balázs azt mondta, hogy noha változik a játékoskeret, de tulajdonképpen a csapat kész van. Folyamatosan építi be a fiatal pólósokat, akik már a szezon minden szakaszában és minden meccsén szerepet kapnak, és ennek a válogatott is hasznát látja. „Már egész jól megoldják ezeket a feladatokat, de ebben még folyamatosan fejlődniük és épülniük kell. Az idős játékosok dolga is, hogy segítsék ebben őket, de láthatóan jól tudnak együtt dolgozni. A csapatban még van potenciál, sosincs egy végállapot a csapat életében, gondolunk a jövőre is” – mondta a vezetőedző.

A Ferencváros az előző idényben egyetlen tétmérkőzést vesztett el, éppen a két magyar válogatott játékost, Burián Gergelyt és Vigvári Vincét foglalkoztató Barceloneta otthonában kapott ki, a BL negyeddöntős csoportküzdelmei során, ötméteresekkel, de az azelőtti idényben is csupán egy vesztes meccse volt. Nyéki Balázs szerint ennyi belefér, mindkét alkalommal az év ugyanazon szakaszéban, tavasszal kaptak ki, és ennyire szerinte most is beleférne.

„Lehet, hogy lesznek olyan vereségek, amelyek egyébként építhetik a csapatot, viszont azért is játszunk ilyen edzőmeccseket is, mint a Barceloneta ellen, hogy tudjuk építeni őket abból a szempontból is, ha valami nem sikerül, abból ki kell jönni akár egy mérkőzésen belül, vagy akár egy-két napon belül. És most ez a helyzet, a szuperkupára föl kell készüljünk, és adhat egy olyan plusz érzelmi töltetet a játékosoknak, hogy nem sikerült jól ez a kétkapus edzés, hogy igenis éhesek lesznek a Pro Recco ellen a sikerre” – jelentette ki.