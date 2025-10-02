ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
330.85
bux:
99490.03
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ligetvári Patrik, Ali Zein és Luka Cindric, a One Veszprém HC játékosai (b-j), miután 23-20-ra győztek a férfi kézilabda klubvilágbajnokság elődöntőjének One Veszprém HC-SC Magdeburg mérkőzésén az egyiptomi Új Közigazgatási Fővárosban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hosszam

Újra a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém – a Magdeburg megtört, következik a Barcelona

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Bekerült a Veszprém a férfi kézilabda-klubvilágbajnokság fináléjába. A bakonyi együttes az elődöntőben 23-20-ra nyert a Magdeburg ellen, az aranyérmért pedig a Barcelonával küzdhet meg csütörtök este. Nagy László, a Veszprém sportigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy pikáns, kiélezett összecsapásra számít egykori klubja ellen.

Szoros mérkőzés volt, de nagyon masszív védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel elértük a célunkat, amiért kijár a gratuláció – értékelt a bakonyi klub sportigazgatója az InfoRádiónak, miután a Veszprém 23-20-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-győztes Magdeburgot kedd este az egyiptomi kézilabda-klubvilágbajnokság elődöntőjében. Nagy László emlékeztetett, hogy a németeket a második félidőben kilenc lőtt gólon tudták tartani, míg a magyar bajnok is bátrabb kézilabdát mutatott.

Sok összecsapás még nincs a lábakban, de a korábbi BL-győztes játékos szerint a mostani siker a szezon eddigi legjobb veszprémi meccse volt. „Mostantól minden Bajnokok Ligája-meccsre, illetve hazai bajnokira ez a teljesítmény kell legyen a beugró, támadásban még lehet fejlődni, ezen dolgozik az edzői stáb, de a klub-vb döntőjébe már másodjára jutott be a Veszprém, ami megdobja a csapat lelkiállapotát” – mondta Nagy László.

A Barcelona lesz az ellenfél a fináléban. A katalán sztárcsapat az egyiptomi al-Ahli gárdáját verte 26-21-re az elődöntőben. Kemény, kiegyensúlyozott, kiélezett mérkőzést vár a döntőben a sportigazgató. „A Barcelonánál több játékos, edző már mindkét klubban megfordult, ezért pikánsabb meccsre számítok” – emelte ki Nagy László, hozzátéve, hogy a csapatnak kiemelten fontos lesz a regeneráció a magdeburgi ütközet után, ami sokat kivett belőlük.

Egyiptomban a szállással és az étkezéssel elégedett a sportigazgató, ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy csekély a nézők száma a tornán, az utazás is okozott problémát. „A sofőrök nem nagyon tudják, hogy hova kell a csapatot szállítani, de ez a legkevesebb, eddig odaértünk mindig a meccshelyszínre kisebb-nagyobb késésekkel” – mesélte az olimpiai negyedik helyezett kézilabdázó.

Forrás: MTI/EPA/Mohamed Hosszam
Forrás: MTI/EPA/Mohamed Hosszam
KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Újra a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém – a Magdeburg megtört, következik a Barcelona

kézilabda

veszprém

nagy lászló

klubvilágbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Már Donald Trump béketervének ismertetésekor érződött, hogy az izraeli narratíva más ahhoz képest, ahogy a legtöbb értelmezés szól, de az első lépésekhez közelebb kerültek a felek a konfliktus rendezésében – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. A külpolitikai szakértő ugyanakkor hozzátette: nem lehet tudni, hogy Benjamin Netanjahu mikor beszél az izraeli társadalomhoz, és mikor próbálja meg összezavarni a tárgyalófeleket.
Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Az Egyesült Államok fontolóra veszi, hogy Tomahawk cirkáló rakétákat szállítson Ukrajnának – közölte J.D. Vance alelnök. Ugyanakkor a német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy Berlin nagyon hamar új, nagy hatótávolságú rakétákat szállít Kijevnek.
 

Bendarzsevszkij Anton: Trump üzenete egyértelmű – Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Három makroadatot is közölt magáról Oroszország

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Climate activist Greta Thunberg is among activists on the Global Sumud Flotilla being taken to an Israeli port.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 09:07
Éjszakába nyúlik a nap fénypontja - sport a tévében
2025. október 1. 21:00
A tartalékos PSG nyerni tudott Barcelonában
×
×
×
×