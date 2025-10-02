Újra a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém – a Magdeburg megtört, következik a Barcelona

Szoros mérkőzés volt, de nagyon masszív védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel elértük a célunkat, amiért kijár a gratuláció – értékelt a bakonyi klub sportigazgatója az InfoRádiónak, miután a Veszprém 23-20-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-győztes Magdeburgot kedd este az egyiptomi kézilabda-klubvilágbajnokság elődöntőjében. Nagy László emlékeztetett, hogy a németeket a második félidőben kilenc lőtt gólon tudták tartani, míg a magyar bajnok is bátrabb kézilabdát mutatott.

Sok összecsapás még nincs a lábakban, de a korábbi BL-győztes játékos szerint a mostani siker a szezon eddigi legjobb veszprémi meccse volt. „Mostantól minden Bajnokok Ligája-meccsre, illetve hazai bajnokira ez a teljesítmény kell legyen a beugró, támadásban még lehet fejlődni, ezen dolgozik az edzői stáb, de a klub-vb döntőjébe már másodjára jutott be a Veszprém, ami megdobja a csapat lelkiállapotát” – mondta Nagy László.

A Barcelona lesz az ellenfél a fináléban. A katalán sztárcsapat az egyiptomi al-Ahli gárdáját verte 26-21-re az elődöntőben. Kemény, kiegyensúlyozott, kiélezett mérkőzést vár a döntőben a sportigazgató. „A Barcelonánál több játékos, edző már mindkét klubban megfordult, ezért pikánsabb meccsre számítok” – emelte ki Nagy László, hozzátéve, hogy a csapatnak kiemelten fontos lesz a regeneráció a magdeburgi ütközet után, ami sokat kivett belőlük.

Egyiptomban a szállással és az étkezéssel elégedett a sportigazgató, ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy csekély a nézők száma a tornán, az utazás is okozott problémát. „A sofőrök nem nagyon tudják, hogy hova kell a csapatot szállítani, de ez a legkevesebb, eddig odaértünk mindig a meccshelyszínre kisebb-nagyobb késésekkel” – mesélte az olimpiai negyedik helyezett kézilabdázó.