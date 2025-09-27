ÉLŐ: Crystal Palace–Liverpool, Szoboszlaival, Kerkezzel

Arne Slot nem okozott meglepetést az összeállítással, legfeljebb annyiban, hogy Conor Bradley marad a jobbhátvéd, Jeremie Frimpong csak csere. A tizenegy: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – isak.

A Crystal Palace-ben játszik Marc Guéhi, aki az átigazolási időszak végén egy órán keresztül Liverpool-játékosnak gondolhatta magát.

A Liverpool kezdte aktívabban a mérkőzést, helyzet nélkül. A 10. percben egy szöglet után a Crystal Palace megszerezte a vezetést. Gravenberch rossz helyre fejelte a labdát Guéhi elől, de éppen a tömegen belül Sarr elé, aki három lépésről a hálóba bombázott, 1–0.

Majd megduplázta az előnyét a londoni csapat, Yéremy Pino 10 méterről ziccerből lőtt, Alisson Becker a szezon egyik legnagyobb bravúrját bemutatva hárított.

A Liverpool a 13. percben 17 méteres szabadrúgáshoz jutott. Chris Kavanagh, a játékvezető megállította a játékot, vélhetően valaki roszzul lett a nézőtéren.

Immár látható volt, hogy a lelátóra felmenő orvosi stábok elfoglalták a helyüket. Öt perc után folytatták. Szalah a sorfalba lőtte a labdát, a kipattanóból Gravenberch lövése után Henderson a kapufára tudta ütni a labdát. Ez is nagy bravúr volt.

A 21. percben Munoz egy balról érkező labdánál megelőzte Kerkezt, lőtt, Alisson megint szenzációsan védett. Egy perccel később Konaté hibája után Mateta egyedül vitte a labdát Alissonra, a brazil kapus harmadszor is remekelt.

Sokkal élesebb is a Crystal Palace, mint a Liverpool, de a Vörösök védői ráadásul még hibát hibára is halmoznak. Alisson, a kapus állja a sarat.

Hét-nyolc percnyi mezőnyjátéka az hozott némi izgalmat, hogy Alexander Isak, kisodródott helyzetből, a kapu mellé lőtt.