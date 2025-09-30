Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Ugyan Szoboszlai Dominiket méltatták, de csapatát már nem annyira, amikor a hétvégén szenzációs módon 2-1-re kikapott a londoni Crystal Palace vendégeként. A kommentátorok szerint aggasztó dolgokat látni a vörösök védelmében.

A klub viszont közölte, hogy egy másik fronton támadásba lendült: levette a kesztyűt az üzérek ellen,

akik eddig az árat felpumpálva adták tovább a csapat meccseire szóló jegyeket. Bár a futball-jegyek viszonteladása tilos Nagy-Britanniában, híradások szerint a hamis fiókokat létrehozó programokkal folytatott csalások és jegyüzérkedés járványos méreteket öltött az angol bajnokságban, megakadályozva, hogy az egyszerű szurkolók elérhető áron jussanak jegyekhez.

Liverpool shut down 145,000 ticket accounts over past 2 years as part of a crackdown against touting.

They also issued a record 1,114 lifetime bans last season & denied entry to Anfield to 500 people trying to gain access with burner phones https://t.co/4HFmjeNiJu — Dan Roan (@danroan) September 25, 2025

A Liverpool azt közölte, hogy 1114 embert tiltottak ki az elmúlt szezon során a mérkőzésekről. Ez rekord, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 2023-24-es bajnokságban a szám még csak 75 volt. Az eltiltottak körülbelül felét egy felfedezett „tömeges manipuláló szoftverhez” kötik.

Mint az Independent című lap megjegyezte: a Liverpool megerősítette, hogy zéró toleranciát tanúsít a jegyüzérkedéssel szemben.

Hamis fiókokat sorozatgyártó szoftver

A gyakorlat arra épül, hogy egyesek tömegesen vásárolják fel, majd jóval drágábban adják tovább a jegyeket. Egy "szürke zónás", további megoldás a külföldi, viszonteladó oldalakon történő jegyvásárlás.



Az eltiltások nagy része az éves bérlet, a VIP-jegyek vagy a tagsági fiókok nem engedélyezett eladása miatti büntetés.

A módszer az volt, hogy az üzérek egy sor hamis tagsági fiókot hoztak létre a klub oldalán – a Liverpool azt mondja, hogy az elmúlt évadban 100 ezer ilyen fiókot zártak le – többek között a bevezetett multifaktoros autentikáció, avagy azonosítás és a csalásra utaló műveleteket kiszűrő informatikai eszközök segítségével.

A csalásokhoz olyan szoftvert használnak, amely gyorsan tud, több hamis fiókot létrehozni, majd „felszippantani” a jegyeket.

Premier League football clubs cancel hundreds of thousands of fake ticket accounts as bots and proxy services fuel black market resales. https://t.co/7jyXvU2Yyh — TechRadar (@techradar) September 28, 2025

Hiába fogyott el a jegy, mégis tudtak venni

A fizikai térben is aktívak voltak a klub biztonsági emberei: 4-500 gyanús számla tulajdonosát állították meg a beléptető kapuknál. Ezeknél az embereknél a lekövetés elkerülésére, úgynevezett „burner”, olcsó, eldobható telefont találtak.

A BBC nyomozása úgy találta, hogy sok, üzérkedéssel foglalkozó cég külföldön található – az egyik egy 4 ezer lakosú svájci városban.

A közszolgálati médium megjegyezte: bár elvileg a cégek oldalai a briteknél tiltólistán vannak, a két héttel ezelőtti hétvégi forduló négy Premier League-meccsére sikerült jegyet vásárolni, köztük a már elérhetetlennek tartott manchesteri derbire.

Ezekkel a jegyekkel a BBC újságírói be is jutottak a mérkőzésekre. Más felhasználók azonban azt mondták: fizettek a kétszer-négyszer drágább jegyekért, de nem kapták meg azokat.

A Liverpool – azzal érvelve, hogy meg akarja óvni a drukkereket a csalóktól – lecsapott a közösségi médiára is.

Nyomozói 162 darab – összesen 1 millió tagot számláló - közösségi média csoportot zártak le. A klub szerint ezeken keresztül vagy hamis jegyeket árultak vagy valódi, de az eredeti árnál többszörösen drágábban árusítottak belépőket. Egyes jegyek azért olyan drágák, mert több kézen is átmentek.

A Liverpool FC közlése szerint 45 ezer „hamis jegy-eladó” fiókot zártak le és további 10 ezer esetében folyik nyomozás.

A klub felhívta a drukkerek figyelmét, hogy csak nála vagy hivatalos partnereinél vásároljanak jegyeket – és ezek listáját közzé is tette.

Többezer jegy, akár egy autó áráért is

A BBC riporterei viszont úgy találták, hogy a nem legális weboldalakon – például az Arsenal és a Nottingham Forrest összecsapásra 18 ezer jegyet árultak, ami az Emirates stadion kapacitásának egyharmada. Az árak jegyenként 55 fonttól a hihetetlenül drága 15 ezer fontig terjedtek (amiből már egy középkategóriás új autót lehet venni).

Volt egy japán turista-család, amely 2200 fontot fizetett ki, eredetileg 87 fontba kerülő jegyekért.

Az angol Futballszurkolók Szövetsége „nagyon aggasztónak” nevezte a nyomozás által feltárt jelenséget.

„Ez megerősíti, amit hallomásból tudunk, hogy ez járványszerű a bajnokságban... a hűséges szurkolók számára lehetetlen a jegyvásárlás, amiatt, ahogy a jegyeket külső értékesítők számára is hozzáférhetővé teszik”

– közölte Tom Greatrex elnök.

“Endemic” black market selling tens of thousands of Premier League tickets revealed by BBC investigation.@BBCBreakfast report ⬇️

(Part 1) @tgrundy1 https://t.co/g5VW5FWl1T pic.twitter.com/idEqtIAtwf — Dan Roan (@danroan) September 19, 2025

Német cég: mi megbecsült viszonteladók vagyunk

A BBC tudósítói szerint a nem hivatalos oldalakon vett jegyeket elektronikus formában, a meccs reggelén kapták meg és a mobiljukról beszkennelve tudtak belépni velük. Az ülések pontos helyét csak a jegyek megérkezése után kapták meg. Egyszer egy szimpla jegy szerint az éves bérletesek exkluzív szektorába szóló jegy érkezett, ami egy korsó sört is magában foglalt.

A Liverpoolhoz hasonlóan (a drága jegyeiről híres) Arsenal is közölte, hogy 74 ezer gyanús fiókot szüntetett meg. A Chelsea pedig azt, hogy 350 „robotvásárlást” fülelt le.

A BBC megjegyezte, hogy mivel rájuk nem vonatkoznak a brit törvények, az általa tesztelt spanyol, dubaji, németországi és észtországi regisztrációjú oldalak – az angliai viszonteladási tilalom ellenére – aktívan, online reklámokkal célozzák meg a szigetországban élő szurkolókat.

A Ticombo német cég válaszolt is a brit médiumnak, azt írva, hogy ők egy „megbecsült újraértékesítési platform” és hogy „a másodlagos piacok fontos szerepet játszanak a fogyasztói szabad döntésekben és a versenyben”.

Szigorú utasítás: ne beszélj a biztonságiakkal

Közben az egyik BBC-riporter az általa kapott jegyről elmondta, hogy a következő szigorú utasításokat mellékelték hozzá:

egy órával a meccs kezdete előtt menjen be a stadionba,

semmiképp sem beszéljen a biztonsági személyzettel,

a meccs után „biztonsági okokból” törölje a jegyet a telefonjáról,

és: ha kérdést kap, mondja azt, hogy ajándékba kapta a jegyet.

A tudósítás azokról a csalódott szurkolókról is beszámolt, akik azt hitték, hogy legális jegy birtokosai, de nem engedték be őket: például egy 79 éves Crystal Palace drukkerét, aki nem lehetett ott, amikor csapata megnyerte az FA-kupát.