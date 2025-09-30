ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Miközben a hétvégén megbotlott az angol Premier League bajnoka, a Liverpool dicsőségéből profitáló üzéreknek sem volt vidám napjuk. A klub lecsapott a jegyekkel nyerészkedőkre, van, aki soha többé nem mehet be a stadionba.

Ugyan Szoboszlai Dominiket méltatták, de csapatát már nem annyira, amikor a hétvégén szenzációs módon 2-1-re kikapott a londoni Crystal Palace vendégeként. A kommentátorok szerint aggasztó dolgokat látni a vörösök védelmében.

A klub viszont közölte, hogy egy másik fronton támadásba lendült: levette a kesztyűt az üzérek ellen,

akik eddig az árat felpumpálva adták tovább a csapat meccseire szóló jegyeket. Bár a futball-jegyek viszonteladása tilos Nagy-Britanniában, híradások szerint a hamis fiókokat létrehozó programokkal folytatott csalások és jegyüzérkedés járványos méreteket öltött az angol bajnokságban, megakadályozva, hogy az egyszerű szurkolók elérhető áron jussanak jegyekhez.

A Liverpool azt közölte, hogy 1114 embert tiltottak ki az elmúlt szezon során a mérkőzésekről. Ez rekord, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 2023-24-es bajnokságban a szám még csak 75 volt. Az eltiltottak körülbelül felét egy felfedezett „tömeges manipuláló szoftverhez” kötik.

Mint az Independent című lap megjegyezte: a Liverpool megerősítette, hogy zéró toleranciát tanúsít a jegyüzérkedéssel szemben.

Hamis fiókokat sorozatgyártó szoftver

A gyakorlat arra épül, hogy egyesek tömegesen vásárolják fel, majd jóval drágábban adják tovább a jegyeket. Egy "szürke zónás", további megoldás a külföldi, viszonteladó oldalakon történő jegyvásárlás.

Az eltiltások nagy része az éves bérlet, a VIP-jegyek vagy a tagsági fiókok nem engedélyezett eladása miatti büntetés.

A módszer az volt, hogy az üzérek egy sor hamis tagsági fiókot hoztak létre a klub oldalán – a Liverpool azt mondja, hogy az elmúlt évadban 100 ezer ilyen fiókot zártak le – többek között a bevezetett multifaktoros autentikáció, avagy azonosítás és a csalásra utaló műveleteket kiszűrő informatikai eszközök segítségével.

A csalásokhoz olyan szoftvert használnak, amely gyorsan tud, több hamis fiókot létrehozni, majd „felszippantani” a jegyeket.

Hiába fogyott el a jegy, mégis tudtak venni

A fizikai térben is aktívak voltak a klub biztonsági emberei: 4-500 gyanús számla tulajdonosát állították meg a beléptető kapuknál. Ezeknél az embereknél a lekövetés elkerülésére, úgynevezett „burner”, olcsó, eldobható telefont találtak.

A BBC nyomozása úgy találta, hogy sok, üzérkedéssel foglalkozó cég külföldön található – az egyik egy 4 ezer lakosú svájci városban.

A közszolgálati médium megjegyezte: bár elvileg a cégek oldalai a briteknél tiltólistán vannak, a két héttel ezelőtti hétvégi forduló négy Premier League-meccsére sikerült jegyet vásárolni, köztük a már elérhetetlennek tartott manchesteri derbire.

Ezekkel a jegyekkel a BBC újságírói be is jutottak a mérkőzésekre. Más felhasználók azonban azt mondták: fizettek a kétszer-négyszer drágább jegyekért, de nem kapták meg azokat.

A Liverpool – azzal érvelve, hogy meg akarja óvni a drukkereket a csalóktól – lecsapott a közösségi médiára is.

Nyomozói 162 darab – összesen 1 millió tagot számláló - közösségi média csoportot zártak le. A klub szerint ezeken keresztül vagy hamis jegyeket árultak vagy valódi, de az eredeti árnál többszörösen drágábban árusítottak belépőket. Egyes jegyek azért olyan drágák, mert több kézen is átmentek.

A Liverpool FC közlése szerint 45 ezer „hamis jegy-eladó” fiókot zártak le és további 10 ezer esetében folyik nyomozás.

A klub felhívta a drukkerek figyelmét, hogy csak nála vagy hivatalos partnereinél vásároljanak jegyeket – és ezek listáját közzé is tette.

Többezer jegy, akár egy autó áráért is

A BBC riporterei viszont úgy találták, hogy a nem legális weboldalakon – például az Arsenal és a Nottingham Forrest összecsapásra 18 ezer jegyet árultak, ami az Emirates stadion kapacitásának egyharmada. Az árak jegyenként 55 fonttól a hihetetlenül drága 15 ezer fontig terjedtek (amiből már egy középkategóriás új autót lehet venni).

Volt egy japán turista-család, amely 2200 fontot fizetett ki, eredetileg 87 fontba kerülő jegyekért.

Az angol Futballszurkolók Szövetsége „nagyon aggasztónak” nevezte a nyomozás által feltárt jelenséget.

„Ez megerősíti, amit hallomásból tudunk, hogy ez járványszerű a bajnokságban... a hűséges szurkolók számára lehetetlen a jegyvásárlás, amiatt, ahogy a jegyeket külső értékesítők számára is hozzáférhetővé teszik”

– közölte Tom Greatrex elnök.

Német cég: mi megbecsült viszonteladók vagyunk

A BBC tudósítói szerint a nem hivatalos oldalakon vett jegyeket elektronikus formában, a meccs reggelén kapták meg és a mobiljukról beszkennelve tudtak belépni velük. Az ülések pontos helyét csak a jegyek megérkezése után kapták meg. Egyszer egy szimpla jegy szerint az éves bérletesek exkluzív szektorába szóló jegy érkezett, ami egy korsó sört is magában foglalt.

A Liverpoolhoz hasonlóan (a drága jegyeiről híres) Arsenal is közölte, hogy 74 ezer gyanús fiókot szüntetett meg. A Chelsea pedig azt, hogy 350 „robotvásárlást” fülelt le.

A BBC megjegyezte, hogy mivel rájuk nem vonatkoznak a brit törvények, az általa tesztelt spanyol, dubaji, németországi és észtországi regisztrációjú oldalak – az angliai viszonteladási tilalom ellenére – aktívan, online reklámokkal célozzák meg a szigetországban élő szurkolókat.

A Ticombo német cég válaszolt is a brit médiumnak, azt írva, hogy ők egy „megbecsült újraértékesítési platform” és hogy „a másodlagos piacok fontos szerepet játszanak a fogyasztói szabad döntésekben és a versenyben”.

Szigorú utasítás: ne beszélj a biztonságiakkal

Közben az egyik BBC-riporter az általa kapott jegyről elmondta, hogy a következő szigorú utasításokat mellékelték hozzá:

  • egy órával a meccs kezdete előtt menjen be a stadionba,
  • semmiképp sem beszéljen a biztonsági személyzettel,
  • a meccs után „biztonsági okokból” törölje a jegyet a telefonjáról,
  • és: ha kérdést kap, mondja azt, hogy ajándékba kapta a jegyet.

A tudósítás azokról a csalódott szurkolókról is beszámolt, akik azt hitték, hogy legális jegy birtokosai, de nem engedték be őket: például egy 79 éves Crystal Palace drukkerét, aki nem lehetett ott, amikor csapata megnyerte az FA-kupát.

premier league

liverpool fc

jegyüzérkedés

szoboszlai dominik

