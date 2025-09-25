Sportközgazdász: Szoboszlai Dominik valóban ér 100 millió fontot, de a Liverpool aligha adja el

Az Atletico Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt meglepő kijelentést tett a Liverpool menedzsere. „Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominiket, ő is 100 millió fontot érne” – közölte Arne Slot, amikor a klub nagy nyári bevásárlásairól kérdezték, mire azzal reagált, hogy a csapat így is rendelkezik nagy értékekkel.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint annak van alapja, hogy akár ilyen értéke is lehet a jelenlegi legfelkapottabb magyar futballistának, ugyanakkor azt nem tartja reálisnak, hogy a Liverpool a közeljövőben valóban túladjon a sokoldalú középpályáson.

„A mértékadó források most nagyjából 80 millió euróra teszik Szoboszlai értékét, de ha figyelembe vesszük azt, hogy amikor a Lipcsétől a Liverpoolba igazolt, akkor is az akkor becsült piaci értéke fölött fizetett a Liverpool – nagyjából 50 millió euróra becsülték akkor a piaci értékét, és 70 millió euró körüli összeget fizetett a Liverpool –, akkor mivel még mindig nagyon fiatal és nagyon komoly potenciál van benne, ezért van annak realitása, hogy akár 100 millió fontért is el tudnák adni” – kalkulált a szakértő, de hozzátette: mindez csak elmélet, mert jelenleg nincs napirenden Szoboszlai távozása, mert kulcsembere az angol bajnoki címvédőnek. „Mindig van persze egy olyan ajánlat, hiszen a futball ezen a szinten már kőkemény üzlet, amire egy klub nem mond nemet, de nem valószínű az, hogy a közeljövőbe, az előttünk álló két átigazolási időszakban felmerülne ez a kérdés” – magyarázta a sportközgazdász.

Sőt, olyan lapértesülések is megjelentek, hogy 2030-ig is meghosszabbítaná a Liverpool Szoboszlai Dominik szerződését. 2028-ig szól a jelenlegi megállapodása, és noha a játékossal még nem ültek le tárgyalni, de a klub már jelezte a hosszabbítási szándékát. Erre bármikor sor kerülhet, nem csak az átigazolási időszakban, és Szabados Gábor szerint egy ilyen lépés nyilvánvalóan annak az elismerése lenne, hogy a Liverpool is mennyire értékeli a játékos teljesítményét, de lehet egészen más oka is.

„Minél több idő van hátra egy játékos szerződéséből, annál magasabb árat tud kérni érte a klub, illetve minél kevesebb idő van hátra, annál inkább tudja lefele nyomni az árat a vevő, ezért nagyon gyakran nem is azért hosszabbítanak meg egy szerződést, mert mindenképpen addig akarják ott tartani a játékost, ameddig az új szerződés szólna, hanem azért, mert értékesíteni akarják, és ahhoz szeretnének jobb alkupozíciókat” – mondta a szakértő, de hangsúlyozta: Szoboszlai nagyon fontos játékosa most a Liverpoolnak, és szinte biztos, hogy a klub egyelőre nem akarja értékesíteni.