2025. november 10. hétfő
Szoboszlai Dominik ünnepel, miután 2-2-re egyenlített a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Armando Franca

Hamarosan lehull a lepel: világsztárok közé kerül Szoboszlai Dominik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Életnagyságú viaszfigurát kap a Liverpool középpályása a Madame Tussauds Budapestben.

A Madame Tussauds Budapest bejelentette, hogy Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap náluk. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit.

A figurát november 19-től láthatja a közönség.

A Dorottya utcai Madame Tussauds Budapest több mint 60 figurával rendelkezik, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai.

Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül, hiszen a Madame Tussauds Budapest produkcióban látható a labdarúgó Aranycsapat legendás kapitánya, Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, valamint a szintén háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka viaszmása is.

A Madame Tussauds Budapest „lakója” a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt is, a külföldi futballisták közül pedig Lionel Messi és Cristiano Ronaldo rendelkezik figurával Budapesten.

