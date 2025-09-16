ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Kezdődik a sorozat, amelynek végén Szoboszlai Dominik Puskás Ferenc nyomdokába léphet

Infostart

Kedd este az Athletic Bilbao–Arsenal mérkőzéssel megkezdődik a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idénye. Az a sorozat, amely legnagyobb esélyesének (esetenként egyik legnagyobb esélyesének) mind az elemzők, mind a fogadóirodák, mind pedig a matematikai modellek alapján dolgozó szuperkomputerek is a Liverpool FC csapatát tippelik. Ha az esélyesből győztes is lesz, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Budapesten írhat futballtörténelmet, a sorozat utolsó mérkőzésén, 2026. május 30-án.

A labdarúgó-csapatok európai „királykategóriájában” a magyar játékosok közül először Palotás Péter, a Bp. Vörös Lobogó csatára írta be a nevét a rekordok könyvébe, övé az első mesterhármas a BEK-ben, még 1955 őszéről. Később egykori Aranycsapat-beli csatártársa, Puskás Ferenc is állított fel rekordokat (ma is élő az egyik: rajta kívül senki sem szerzett négy gólt egy döntőben), de magyar szempontból ugyanilyen fontos, hogy ő volt a Bajnokcsapatok Európa-kupája egyetlen magyar játékosa, aki elnyerte a trófeát. Háromszor is, a Real Madrid játékosaként.

Döntőben még további két alkalommal játszott, mint ahogyan játszott fináléban (1961-ben) a CF Barcelona három magyarja, Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán is. Jóval később, 1978-ban csatlakozott hozzájuk – éppen a Liverpool elleni mérkőzésen – a nem sokkal korábban az FC Bruges-höz igazoló Kű Lajos is.

Az 1992 óta létező utódsorozatban, a Bajnokok Ligájában, eddig az elődöntőbe jutás volt a csúcs, ez sikerült a covid miatti különleges idényben, a 2019–2020-asban az RB Leipzig két játékosának, Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak.

Most az elemzők szerint a Liverpool a legnagyobb favorit (a BBC, például, közölte egy szuperkomputer számítását, amely szerint Arne Slot legénységének 20,4 százalék esélye van megnyerni a mostani BL-sorozatot, a második legesélyesebb az Arsenal 16, a harmadik a PSG 12,1 százalékkal), s ha ez realizálódik, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az egyetlen eddigi magyar győztes, Puskás Ferenc nyomdokába lép. A Puskás Aerénában.

