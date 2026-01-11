Kolumbiában tragédia történt, hírességet gyászolnak

"Nincsenek túlélők" – nyilatkozta Alvaro Bello ezredes, a kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság vezetője a Caracol Radio helyi adónak.

A közlekedési minisztérium szerint a Medellinbe tartó magánrepülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le a Paipa repülőtér közelében, Boyaca megyében.

A közösségi médiában keringő videókon az látszott, hogy a repülőgép nem tudott magasra felemelkedni, nagy sebességgel lezuhant a kifutópálya végén lévő réten, majd kigyulladt.

? IMÁGENES QUE ESTREMECE A COLOMBIA?



Hierros retorcidos, fuego y destrucción total. Esta sería la escena del trágico accidente aéreo donde perdió la vida el cantante Yeison Jiménez.

La aeronave quedó completamente calcinada y las autoridades manejaron el caso con total… pic.twitter.com/Bmr9n2zQA8 — NotiCali (@NotiCaliOficial) January 11, 2026

Az áldozatok között van Yeison Jimenez. A 34 éves kolumbiai énekes mexikói ihletésű "rancheras" és "corridos" dalaival vált ismertté, amelyek közül

néhányat milliók hallgattak

a Spotify-on, valamint a YouTube videomegosztón.