2026. január 11. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Itt a legújabb, vármegyékre lebontott riasztás a hóhelyzet miatt, autósok lesznek életveszélyben

Infostart / MTI

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap reggel.

A veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat

Veszprém, Fejér és Pest és Komárom-Esztergom vármegyére

vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt. Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben az ország többi részén, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével, mert a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint

vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos széllökésekre számítani északnyugati irányból,

amely nagy területen okozhat továbbra is többnyire gyenge hófúvást. A Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat.

Napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik la égmozgás, azonban a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, körültekintőbben, mert a hófúvás miatt a látótávolság gyorsan csökkenhet, a viharos szél pedig hótorlaszokat okozhat.

Tavaly 27 országban több mint hatvan vulkán tört ki, ami átlagosnak mondható szám, ugyanakkor több váratlan természeti jelenség is történt – mondta az InfoRádióban a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. A geológus szerint idén is várhatók nagy kitörések, a következő hónapokban pedig érdemes lesz odafigyelni Indonéziára, ahol egyes alvó tűzhányók felébredése akár nagyon komoly gondokat is okozhat.
