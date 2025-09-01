Holland Nagydíj: a sajtó szerint Oscar Piastri a legesélyesebb a világbajnoki címre

Hollandia:

De Telegraaf:

"Oscar Piastri Zandvoortban hatalmas áttörést ért el a világbajnoki címért folytatott csatában. Piastri a rajttól a célig vezette a versenyt, Norris pedig biztos másodiknak tűnt, ám hét körrel a vége előtt McLarenje meghibásodott. Max Verstappen második lett, míg Isack Hadjar karrierje során először felállhatott a dobogóra."

AD:

"Óriási drámát hozott a vasárnap délután Lando Norris számára. A McLaren pilótája, a tavalyi zandvoorti verseny győztese motorhiba miatt feladta a versenyt hét körrel a vége előtt. Ez pedig hirtelen óriási különbséget eredményezett közte és a futamgyőztes Oscar Piastri között a világbajnoki harcban. Max Verstappen profitált Norris balszerencséjéből és a második helyen ért célba."

Franciaország:

Le Parisien:

"Egy felejthetetlen vasárnap. A harmadik helyével Isack Hadjar karrierje során először állhatott dobogóra a Forma-1-ben. 20 évesen és 337 naposan minden idők legfiatalabb francia dobogósa lett."

RMC:

"Isack Hadjar, történelmi dobogó! A francia újonc az ötödik legfiatalabb pilóta, aki dobogóra állhatott a Forma-1-ben és a legfiatalabb francia. Fantasztikus!"

L'Equipe:

"Isack Hadjarnak nem kell Red Bullt vezetnie ahhoz, hogy dobogós legyen egy forma-1-es nagydíjon. A Racing Bullsa elég volt ehhez, ahogy azt a zandvoorti harmadik helyével bizonyította."

Nagy-Britannia:

The Sun:

"Lewis Hamilton összetört autójának darabjait szedegethette össze a Holland Nagydíjon, amíg Oscar Piastri helyzete megszilárdult a világbajnoki koronáért folyó versenyben. A brit legenda komoly balesetet szenvedett, amikor alulkormányozottá vált autójával belecsapódott a falba a 23. körben, jobb első kereke pedig leszakadt."

Daily Mail:

"Lando Norris autójának motorja lángokat szórt, amit ő érzett az ülésében. A versenyének vége lett és 34 pontos hátrányba került győztes csapattársával, Oscar Piastrival szemben. Kilenc futam van a sorozat végéig és nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy a bajnoki címmel kapcsolatos ambícióinak vége."

Mirror:

"Isack Hadjar túllépett Forma-1-es bemutatkozásának keserűségén és egy lenyűgöző dobogós helyet produkált Zandvoortban. A Forma-1-ben nincs év újoncának járó díj, de ha lenne, Isack Hadjar az egyik legkomolyabb esélyese lenne, amit mostani teljesítménye csak tovább erősítene."

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"Piastri nyerte a Holland Nagydíjat, Hadjar meglepetésre a harmadik helyen végzett. Ferrari-katasztrófa: Leclerc és Hamilton is kiesett. Az ausztrál pilóta a világbajnoki verseny szempontjából döntő jelentőségű győzelmet aratott. Lewis ütközött, Leclerc-t pedig a falnak lökte Antonelli."

Tuttosport:

"Ferrari-rémálom Hollandiában: Hamilton és Leclerc kiesett. (...) Sötét nap volt ez a Ferrari számára, mindössze egy héttel az Olasz Nagydíj előtt. A Vörösök dupla kiesése ráadásul csökkenti az esélyeiket a konstruktőri pontverseny második helyének megszerzésében – különösen úgy, hogy George Russell negyedik lett a Mercedesszel Zandvoortban."

Spanyolország:

"Sport":

"Oscar Piastri volt a nagy győztes Zandvoortban. Az ausztrál uralta a versenyt rajttól a célig. A viadal drámai véget ért, miután csapattársa, Lando Norris kiesett. A britnek, aki motorhiba miatt kényszerült kiállni, mindez lerombolta bajnoki esélyeit."

Ausztria:

Kronen-Zeitung:

"Milyen keserű délután Lando Norrisnak! Hét körrel a vége előtt a McLaren pilóta autójával kiállt a második helyről. A brit sok pontot veszített, ami akár a vb-címébe is kerülhet."

Svájc:

Tages-Anzeiger:

"Piastri győzött - legnagyobb riválisa pedig drámai pillanatokat élt át kevéssel a verseny vége előtt. Az ausztrál pilóta győzelmével növelte előnyét a pontversenyben, méghozzá komoly mértékben. Norris kiesése ugyanakkor lehetőséget teremtett egy fiatal versenyzőnek, hogy szenzációt okozzon."