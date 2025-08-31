ARÉNA
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ül egy dombon, miután karambolozott a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal

Drámai események és ütközések a Holland Nagydíjon – képek, videó, eredmény

Infostart / MTI

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.

A 24 éves Piastrinak ez az idei hetedik és pályafutása kilencedik futamgyőzelme.

Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, a dobogó alsó fokára pedig

a pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia versenyzője állhatott fel.

A rajtot Piastri kapta el a legjobban és elsőként fordult el az első kanyarban, mögötte viszont a harmadik helyről induló Verstappen megtámadta és meg is előzte Norrist. A manőver közben a vb-címvédő a kigyorsításnál megcsúszott, de nagyszerűen és gyorsan reagálva megmentette a helyzetet.

A kilencedik kör elején Norris visszavette a második helyet Verstappentől, Piastri viszont ekkor már 4.5 másodperces előnyben volt a csapattársával szemben. Ez némiképp csökkent, de aztán 3 másodperc körüli időre beállt a különbség.

A 23. körben a szemerkélni kezdő eső közben a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a falnak csapta a Ferrariját, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó. Ekkor gyakorlatilag a mezőny egésze kiállt kerékcserére, a sorrend pedig nem változott.

Zandvoort, 2025. augusztus 31. Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője falnak ütközik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én. MTI/AP/Peter Dejong
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője falnak ütközik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én. MTI/AP/Peter Dejong

Az újraindításra három körrel később került sor, Piastri megőrizte az éllovas pozíciót, mögötte Norris és Verstappen száguldott a második és harmadik helyen.

A hajrában Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) ütközött össze az előbbi versenyző hibájából, a monacói Ferrarija pedig összetörve állt meg a pályán, így ismét jött a biztonsági autó. Újfent a mezőny egésze kereket cserélt, az újraindításnál pedig továbbra is maradt a Piastri, Norris, Verstappen sorrend az élen.

Nyolc körrel a vége előtt Norris versenyautója műszaki hiba miatt megállt, emiatt megint a pályára hajtott a biztonsági autó, Hadjar pedig feljött harmadiknak.

A leintésig jelentős változás már nem történt az élmezőnyben, Piastri a vb-cím megszerzése szempontjából kulcsfontosságú sikert aratott, Hadjar pedig pályafutása 15. Forma-1-es versenyén szerezte meg karrierje első dobogós helyezését.

A világbajnokság a jövő hét végén folytatódik az Olasz Nagydíjjal, Monzában.

(A nyitóképen: Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ül egy dombon, miután karambolozott a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíján a zandvoorti pályán 2025. augusztus 31-én.)

Kezdőlap    Sport    Drámai események és ütközések a Holland Nagydíjon – képek, videó, eredmény

forma-1

sport

holland nagydíj

