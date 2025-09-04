ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Sportközgazdász: korszakos, meghatározó világsztár lehet Szoboszlai Dominik

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
Egymás után kapja a vasárnapi Liverpool–Arsenal Premier League-rangadó óta az elismeréseket Szoboszlai Dominik: a szakírók, a játékostársak és a korábbi klasszisok dicsérő mondatai mellett a szurkolók az elmúlt forduló legjobbjának választották a bajnokság hivatalos honlapján és több portálon beválasztották a hétvége csapatába. Dénes Ferenc sportközgazdász szerint a magyar válogatott csapatkapitánya közel került a világsztár kategóriához.

A harmadik forduló legjobb játékosának választották a Premier League-ben Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a kitüntető címet. A 24 éves játékos korábban bekerült a harmadik forduló álomcsapatába is az angol bajnokság hivatalos honlapján. A múlt hétvégén az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, a Liverpool a szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

„A címlap mindent megér. Egyéni márkaépítés szempontjából is rendkívül fontos, ha minden sportlap, online újság címlapján szerepel egy játékos” – értékelt az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász. „Teljesítménye jó reklám a Liverpoolnak is, hiszen most már nem Diogo Jota sajnálatos tragédiájára emlékezünk, hanem a bajnoki címvédő klub pályán mutatott játékáról, eredményességéről beszélhetünk. A Liverpool három győzelemmel kezdte a szezont, amiben nagy szerepe van Szoboszlai Dominiknak, aki a világ egyik legerősebb futballmárkájának az egyik legjobb játékosaként villogott az augusztusi mérkőzéseken” – idézte fel a sportközgazdász.

Értékelése szerint, ha a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya folytatni tudja jelenlegi formáját, akkor korszakos, meghatározó világsztár lehet, igaz, Magyarországon már most is annak számít. „Jobbhátvédként teljesít kiválóan, az Arsenal szélsőjét, Gabriel Martinellit egy az egyben semlegesítette a rangadón,

ráadásul védőként még a gólokban is fontos szerepet játszik, miközben az angol bajnoki aranyérmes játékos valójában irányító középpályás”

– emlékeztetett. Dénes Ferenc szerint ugyanakkor jobbhátvédként nem lehet a „halhatatlanok klubjának az első sorába kerülni”.

„A világsztárszintet csak gólokkal, zseniális passzokkal lehet elérni, mert azokra emlékeznek a szurkolók. Persze emlékezhetünk nagyszerű játékosokra ezen a poszton, de Szoboszlai Dominik nem onnan lesz világsztár, hanem a középpályáról” – fejtette ki a sportközgazdász.

arsenal

liverpool

szoboszlai dominik

