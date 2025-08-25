ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Fazekas Gergő, a magyar (b) és Jakub Petrzela, a szlovák (j) válogatott játékosa a férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtezőjének 1. fordulójában játszott Magyarország - Szlovákia mérkőzésen a győri Audi Arénában 2024.november 6-án.
Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor

Fazekas Gergő: kiegyensúlyozottabb teljesítmény kell Bajnokok Ligájában

Infostart / MTI

A válogatott irányító Fazekas Gergő szerint az lesz csapata, a lengyel Orlen Wisla Plock célja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a teljesítménye, mint a közelmúltban.

A bajnoki címvédő Plock a BL-ben 2023-ban a negyeddöntőig, tavaly és idén pedig a rájátszás első fordulójáig jutott.

"Mindenképpen szeretnénk egyet előrelépni. Kulcsfontosságú lesz, hogy ne legyen olyan hullámzó a teljesítményünk, mint az elmúlt néhány évben, amikor tudtunk fantasztikusan játszani, megverni bárkit, de ki is tudtunk kapni nálunk - papíron - gyengébb csapatoktól" - nyilatkozta szombaton Veszprémben az MTI-nek a 47-szeres irányító.

Hangsúlyozta: a BL-mezőny továbbra is rettenetesen erős, bárki meg tud verni bárkit, az Ilic Zoránt és Szita Zoltánt is foglalkoztató Plock pedig szeretne "odaérni a vége felé".

A csapatból kilencen távoztak idény nyáron és négyen érkeztek. Fazekas öt felkészülési mérkőzés tanulsága alapján úgy fogalmazott: komoly változás történt, hiszen olyan posztokon voltak változások, amelyeken úgymond nehezebb megismerni egymást.

"Fontos, hogy az emberek érezzék egymást a pályán, de jó irányba haladunk. Bízom benne, hogy ez tovább folytatódik, és jövő szombaton még jobbak leszünk. Azoknak egy kicsit könnyebb dolguk volt, akik már ismerték egymást korábbról" - mondta az irányító, aki arra utalt, hogy egy hét múlva a nagy rivális Industria Kielce lesz a Plock ellenfele a lengyel szuperkupa-mérkőzésen.

"Úgy gondolom, készen állunk. Még vannak apróságok, amiken javítanunk kell, de van még rá egy hét. Nagyon jó erőfelmérő volt, hogy a Veszprémmel tudtunk játszani, és remélem, a jövő héten már nem fordulnak elő olyan hibák, amiket ma láttunk" - magyarázta.

A három magyar válogatott játékost foglalkoztató Plock a szintén lengyel KPR Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolskát, a dán TTH Holstebrót és a német SC DHfK Leipziget legyőzte a felkészülés során, a Veszprémmel csütörtökön játszott egy zárt kapus mérkőzést, amelynek a végeredményét nem hozták nyilvánosságra, szombaton pedig 31-29-re kikapott nézők előtt a Veszprém Arénában.

"Akkor nem az eredmény volt a fontos, mindkét csapat gyakorolt olyan dolgokat, amiket most nem akartunk megmutatni" - mondta a csütörtöki edzőmeccsről.

Fazekas szerint ezúttal sokkal jobb helyzetben vannak, hiszen jutott idejük pihenésre, ellentétben a tavalyi nyárral, amikor az olimpiai felkészülés és a párizsi olimpia miatt tulajdonképpen összefolyt a két szezon.

"Ilyenkor mindig jobb, mert többet tudtunk együtt edzeni, dolgozni, és az edzéseken tudják megismerni az emberek egymást, illetve azt, hogy miket játszunk, hogyan játszunk. Fontos, hogy az első meccsen már úgy működjön a gépezet, ahogy az edzőnk szeretné. Hétfőn belépünk az utolsó hétbe, a felkészülésünk lezárul, szombaton pedig ismét meg kell nyernünk a szuperkupát" - nyilatkozta.

A lengyel együttes szerdán érkezett Veszprémbe, ezt kihasználva Fazekasnak - az edzések és a mérkőzések mellett - jutott ideje a kikapcsolódásra is, meglátogathatta a családját, a barátait.

