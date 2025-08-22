ARÉNA
MotoGP Magyar Nagydíj és foci – sport a tévében

Infostart / MTI

A fentieken túl kajak-kenu-vb, kézilabda, billiárd, kerékpár és golf is szerepel az élő kínálatban.

M4 Sport

15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó

17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni

20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC

Sport 1

17.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, DVSC Schaeffler–Lublin

19.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, FTC-Rail Cargo Hungaria–Ramnicu Valcea

Sport 2

14.30: Küzdősportok, ONE, Friday Fights, Bangkok

18.30: Biliárd, US Open, Atlantic City

Eurosport 1

15.30: országúti kerékpár, benelux körverseny, férfiak, 3. szakasz

Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Tour Championship, 2. nap

Spiler 2

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Deportivo Alavés

Arena 4

8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP 1. szabadedzés

13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP edzés

20.15: Labdarúgás, Bundesliga, Bayern München-RB Leipzig

Match 4

21.00: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Chelsea

Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek
Az Európai Unió és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött, amelynek központi eleme a 15 százalékos vámtető: ez nemcsak kedvezőbb, mint bármely más partner esetében, hanem magában foglalja a meglévő ágazati különvámokat is, így megakadályozza a terhek halmozódását. A keretrendszer célja, hogy stabilizálja a transzatlanti gazdasági kapcsolatokat, miközben világossá teszi: a vámok alapvetően piacvédelmi eszközök, amelyeket az importőrök fizetnek, nem az exportőrök. Az amerikai fél ugyanakkor kénytelen figyelembe venni, hogy több iparágban – így a gyógyszeriparban, a fémiparban és a műszergyártásban – tartósan rá van utalva az európai beszállítókra, ezért a plafon olyan ágazatokra is kiterjed, ahol Washington új védővámok bevezetésére készül.

Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?

Earlier this week, a Hamas source said the armed group had agreed to a temporary ceasefire proposal from mediators.

