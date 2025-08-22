MotoGP Magyar Nagydíj és foci – sport a tévében

Az Európai Unió és az Egyesült Államok történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodást kötött, amelynek központi eleme a 15 százalékos vámtető: ez nemcsak kedvezőbb, mint bármely más partner esetében, hanem magában foglalja a meglévő ágazati különvámokat is, így megakadályozza a terhek halmozódását. A keretrendszer célja, hogy stabilizálja a transzatlanti gazdasági kapcsolatokat, miközben világossá teszi: a vámok alapvetően piacvédelmi eszközök, amelyeket az importőrök fizetnek, nem az exportőrök. Az amerikai fél ugyanakkor kénytelen figyelembe venni, hogy több iparágban – így a gyógyszeriparban, a fémiparban és a műszergyártásban – tartósan rá van utalva az európai beszállítókra, ezért a plafon olyan ágazatokra is kiterjed, ahol Washington új védővámok bevezetésére készül.