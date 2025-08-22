MotoGP Magyar Nagydíj és foci – sport a tévében

M4 Sport
15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó
17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC
Sport 1
17.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, DVSC Schaeffler–Lublin
19.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, FTC-Rail Cargo Hungaria–Ramnicu Valcea
Sport 2
14.30: Küzdősportok, ONE, Friday Fights, Bangkok
18.30: Biliárd, US Open, Atlantic City
Eurosport 1
15.30: országúti kerékpár, benelux körverseny, férfiak, 3. szakasz
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Tour Championship, 2. nap
Spiler 2
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Deportivo Alavés
Arena 4
8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP 1. szabadedzés
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP edzés
20.15: Labdarúgás, Bundesliga, Bayern München-RB Leipzig
Match 4
21.00: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Chelsea