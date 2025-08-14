Arne Slot elárulta Szoboszlai Dominik legnagyobb erősségét és gyengeségeit

Szoboszlai Dominik a középpályán a kapuhoz közelebb, illetve mélyebben is jól tud játszani, de mindkét szerepkörben van még hova fejlődnie – mondta Arne Slot, az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Liverpool vezetőedzője a bajnoki rajtot megelőző csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az interjút a liverpoolfc.com cikke alapján az Index szemlézte.

Bár három-négy kezdőjátékost is elvesztettek, az új igazolásokkal feltöltött csapat a vereség ellenére is rendkívül biztatóan játszott a vasárnapi Szuperkupa-döntőben – mondta Arne Slot a bajnoki címvédő Liverpool esélyeiről a pénteken induló új szezonban.

„Ha megnézzük a labdával való játékunk minőségét, akkor nagyon elégedett vagyok. Labda nélkül is tízből nyolc alkalommal nagyon jók vagyunk, de ennek a klubnak a célja nem az, hogy tízből nyolc alkalommal, hanem tízből tízszer jó teljesítményt nyújtson. Ez az a finomhangolás, amit még meg kell találnunk a védekezésben is” – mondta a holland szakember, aki Szoboszlai Dominikról is hosszan beszélt.

„Előrébb és hátrébb is nagyon jól tud játszani, mindkettőben megvannak az erősségei, és mindkettőben vannak még fejlesztendő területek.

Dominiknak az egyik legkiemelkedőbb képessége a nyomásgyakorlás. Nem hiszem, hogy sok olyan középpályás van még a világon, aki jobb lenne nála ebben.

De ha a 10-es pozícióban játszik, akkor szerintem még van mit javulnia a vonalak közötti játékban, például a labdák fogadásában, de a gólt megelőző passzok kiosztásában is. Amikor a labda mögött játszik, az nem új helyzet számára, de a múlt szezonban nem szerepelt ott sokat, ezért néha alkalmazkodnia kell majd a csapattársaihoz és más pozícióhoz is. A Palace ellen nem játszott a legjobban, de egyébként nagyon jól teljesített a felkészülés során” – dicsérte Szoboszlait Arne Slot.

A szezonról azt mondta: „Ez az év nehezebb lesz, mint az előzőek. Minden csapat új játékosokat igazolt, és ez hatványozottan igaz a riválisainkra is”. A péntek esti meccsről azt mondta, hogy nagyon erős csapatnak tartja a Bournemoutht, hiszen tavaly sokszor megnehezítették a dolgukat, még annak ellenére is, hogy egyszer 3–0-ra győzték le őket. Egyébként az ellenfél éppen a Liverpool friss magyar szerzeményének, Kerkez Milosnak az előző klubja.