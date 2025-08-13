ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik a vb-esélyeinkről és a sorsdöntő Klopp-találkozójáról is beszélt

Infostart

Egy interjúban mesélt a gyermekkoráról, a sajátos Red Bull-stílusról és Jürgen Klopp-pal való első, sorsdöntő beszélgetéséről is a magyar válogatott futballista.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC magyar válogatott futballistája beszélt pályájáról, híres csapattársairól és a magyar labdarúgó-válogatottról is a The Red Bulletin nevű osztrák magazinnak. Az interjút a Nemzeti Sport szemlézte.

Minden idényében nyert legalább egy trófeát, mióta 17 évesen debütált az osztrák másodosztályú Lieferingben – jegyezte meg a lap, amely szerint sokat elárul Szoboszlairól és karrierjéről, hogy az apjánál tárolja a trófeáit. Dominik már gyerekként elkísérte édesapját, Szoboszlai Zsoltot a focipályákra. „Nagyszerű idő volt, nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre a pillanatokra. Amit akkor tanultam, az ma is segít nekem” – mondta ea magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik a pályája elején Székesfehérvárról járt Ausztriába, hatalmas előrelépés volt a karrierjében a salzburgi átigazolás. Amikor beköltözött a Red Bull akadémiájára, távol került a családjától.

„Az első hónapokban a magány volt a legnehezebb. Azt mondogattam magamnak, hogy kétszer olyan keményen fogok edzeni, mint mindenki más, és akkor itt is megállom a helyem”

– mondta a játékos a lapnak, hozzátéve: „természetesen akkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy egy nap valóban bekerülök az első csapatba, de ez nem számított. Egyszerűen minden nap mindent beleadtam.”

Szoboszlai Dominik 17 évesen és hét hónaposan debütált a Red Bull Salzburgban, 2018 májusában az Austria Wien ellen állt be először, csereként. A 2019–2020-as BL-idény legfiatalabb csapataként a Salzburg is a csoportkörben szerepelt. Szoboszlainak akkor csapattársa volt Erling Haaland.

„Haaland olyan hangosan hallgatta a BL-himnuszt, hogy amikor együtt mentünk reggelizni, még a mögötte lévő autóban is hallottam. Hihetetlen idők voltak” – nosztalgiázott a magyar középpályás. Noha azóta Haaland és Szoboszlai klubjai hatlmas riválisok Angliában, a barátságuk megmaradt. „A mindennapjaink úgyis folyamatosan a futball körül forognak, úgyhogy inkább másról beszélgetünk” – mondta a magyar játékos a Manchester City támadójával kapcsolatba.

A saját játékstílusáról azt mondta: nem edz rá kifejezetten, csak egyszerűen megvan hozzá a fizikai adottsága.

„Fejben dől el. Minden mérkőzésre azzal a hozzáállással megyek ki, hogy mindent beleadok minden sprintbe és párharcba”

– mondta Szoboszlai, hozzátéve: „erre edzettem egész életemben, és valószínűleg ez az, ami különlegessé tesz engem és a Red Bull-iskolából kikerült játékosokat. Ez a folyamatos rohanás és nyomásgyakorlás. Mindannyian megtanultuk, mikor és hogyan kell futni ahhoz, hogy a rendszer működjön. Azzal a tudattal nőttünk fel, hogy nem szabad kihagyni egy sprintet sem, mert a rendszer összeomlik”.

A magyar középpályás 2023-ban igazolt Anglia sztárcsapatába, a Liverpool FC-hez, nagy szenzációt okozva ezzel. Jürgen Klopp, a Red Bull jelenlegi globális futballigazgatója vitte oda Szoboszlait, aki így emlékezett első beszélgetésükre:

„Ideges voltam, nem tudtam, hogyan viselkedjek. De az ajánlatát hamar elfogadtam, könnyű döntés volt, Jürgen Klopp az egyik legnagyobb.”

Az osztrák lap cikkének végén a magyar válogatott volt a téma. A mieink sorozatban három Európa-bajnokságon vettek részt, de a világbajnoki szereplés 1986, a Mezey-éra óta nem sikerült.

A válogatottban 18 évesen debütáló Szoboszlai 22 éves kora óta csapatkapitány, 2024-ben a legfiatalabb csapatkapitány volt az Eb-n. Szoboszlai feladatának tartja, hogy a magyar válogatott részt vegyen 2026-os világbajnokságon.

„Ennek a meznek a viselése különösen sokat jelent nekem.Mindent meg fogok tenni azért, hogy Magyarország részt vehessen a világbajnokságon. Majdnem négy évtizede várunk erre” – mondta Szoboszlai, aki a lap kedvéért belement egy kisebb játékba is: megnevezte, mely játékosok alkotnák kedvenc kispályás csapatát. A kapuban Alisson Becker állna, védőként Virgil van Dijket nevezte, középpályásként Dani Olmo és Alexis Mac Allister szerepelne, míg csatárként Luis Díazt jelölte meg.

