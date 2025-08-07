ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.95
usd:
341.6
bux:
103359.06
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
James Maddison, a Tottenham Hotspur játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Tottenham Hotspur-Manchester United mérkőzésen Londonban 2025. február 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Hambury

Lőttek az angol válogatott középpályás idényének

Infostart / MTI

Legalább fél évig nem léphet pályára James Maddison, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur középpályása.

A 28 éves futballista vasárnap, a Newcastle United elleni Szöulban rendezett felkészülési mérkőzésen sérült meg, a klub csütörtöki közleménye szerint a játékosnak elszakadt a keresztszalag a jobb térdében, ami miatt műtétre van szüksége.

A londoniak egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy ilyen beavatkozás után 6-12 hónap a rehabilitációs időszak, ezért a hétszeres angol válogatott labdarúgó az idény nagy részében nem lesz bevethető.

A Tottenham a legutóbbi szezonban megnyerte az Európa-ligát, így 41 év után szerzett újra nemzetközi trófeát, és jövő szerdán pályára léphet az európai Szuperkupáért a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain ellen, viszont a Premier League-ben csak 17. lett.

Kezdőlap    Sport    Lőttek az angol válogatott középpályás idényének

labdarúgás

premier league

válogatott

sérülés

keresztszalag-szakadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait

Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait

Magyarországon elsőként alkalmazott középfeszültségű soros feszültségszabályozót (IVR) az E.ON Hungária Csoport, amely gyors, rugalmas és költséghatékony megoldást kínál az egyre gyakoribbá váló hálózati feszültségingadozások kezelésére - közölte a vállalat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 14:37
Kiderült, miért volt fekete csík Dibusz Dénes mezén a tegnapi Fradi-meccsen
2025. augusztus 7. 09:12
Az ETO-ért, a Paksért és az ifi kézilabdásokért is izgulhatunk ma - sport a tévében
×
×
×
×