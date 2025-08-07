Lőttek az angol válogatott középpályás idényének

A 28 éves futballista vasárnap, a Newcastle United elleni Szöulban rendezett felkészülési mérkőzésen sérült meg, a klub csütörtöki közleménye szerint a játékosnak elszakadt a keresztszalag a jobb térdében, ami miatt műtétre van szüksége.

A londoniak egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy ilyen beavatkozás után 6-12 hónap a rehabilitációs időszak, ezért a hétszeres angol válogatott labdarúgó az idény nagy részében nem lesz bevethető.

A Tottenham a legutóbbi szezonban megnyerte az Európa-ligát, így 41 év után szerzett újra nemzetközi trófeát, és jövő szerdán pályára léphet az európai Szuperkupáért a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain ellen, viszont a Premier League-ben csak 17. lett.