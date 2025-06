Neki kell visszavezetni a Tottenhamet a Premier League elitjébe

Thomas Frank hét sikeres év et töltött a Brentfordnál, az első háromban még a Championshipben, a második vonalban irányította a csapatot, a legutóbbi négyben már a Premier League-ben. Noha igaz, hogy a korszak talán legnagyobb sikere, a Ligakupa-elődöntőbe jutás, még az élvonalba feljutás előtti idény történése, az is kiemelendő, hogy a Méheknek becézett gárda a II. világháború előtti években tudott eltölteni egyhuzamban négy évet a legmagasabb angol bajnoki osztályban.

Frank a Premier League második leghosszabb ideje hivatalban lévő menedzsere volt a Brentfordnál, csak a Manchester Citynél hivatalban lévő Pep Guardiola előzte meg.

Thomas Frank goes from the second longest-serving manager at a Premier League club to the newest!



He spent 6 years and 7 months at Brentford before moving to Spurs ? pic.twitter.com/VXT1pXq3CU — Premier League (@premierleague) June 12, 2025

Guardiola maga is nagy jövőt jósolt a legutóbbi szezon őszén Franknak, megjövendölte, hogy a dán edző egy nagy klubhoz kerülhet.

?? Pep Guardiola: "It’s a question of time before Thomas Frank joins a big European club. He will get it".



"They will get a good manager, and that is going to happen".



"I’m good in a few things, but reading when a manager is good, I know which one is good...". pic.twitter.com/IlCHIHhfZc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024

Amióta 2018-ban átvette a Brentford irányítását, a Spursnek öt különböző állandó menedzsere volt, Frank lett a hatodik.

Az 51 éves dán edző az ausztrál Ange Postecoglout váltotta, akit annak ellenére is menesztett a klub vezérkara, a csapat, 17 éves várakozás után, végre ismét nyert egy nagy trófeát, az Európa-liga serlegét.

Thomas Frank a jelen legsikeresebb dán edzője Európában, kiemelkedő a mérkőzéseinek a száma az elmúlt években a topligákban. Csak a svéd válogatottat irányító, június elején Budapesten is látott Jon-Dahl Tomasson és a német Bundesligában korábban a Mainznál, 2024 őszén az Union Berlinnél tevékenykedő Bo Svensson és a legutóbb is a Mainzot vezető Bo Henriksen fogható hozzá. Érdekes, hogy Thomas Frank előtt csak Michael Laudrup dolgozott edzőként a Premier League-ben a dánok közül, ő is több m int egy évtizede, a walesi Swansea-nál (2012–2014).

Thomas Frank nem az első dán lesz a Spurs szakmai stábjában, honfitársa, Johan Lange másfél éve a londoni klub technikai igazgatója.

Az új menedzser állítólag „jelentős összeget” kap majd erősítésekre a nyáron, így is kinézhet ősszel majd a csapat, ha az álmok valóra válnak.