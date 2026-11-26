Az ellenőrzés 23 intézményt és gazdasági társaságot érint:

a Concerto Akadémia Nonprofit Kft.-t,

a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-t,

a Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.-t,

a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.-t,

a Thália Színház Nonprofit Kft.-t,

a Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.-t,

a Szabadságharcosokért Közalapítványt,

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárt,

a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-t,

a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.-t,

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.-t,

a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot,

a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.-t,

a Monostori Erőd Nonprofit Kft.-t,

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t,

a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-t,

a Nemzeti Artista-, Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.-t,

a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-t,

a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-t,

a Pro Cultura Kft.-t, az Erkel Színház Nonprofit Kft.-t,

az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-t, valamint

a Nemzeti Örökség Intézetét.

Az átvilágítás ideje alatt az érintett intézmények működése és szakmai feladatellátása folyamatos marad.

A vizsgálatok az intézmények gazdálkodására, szervezeti működésére, személyi viszonyaira, szakmai feladatellátására, valamint az esetleges szabálytalanságok és működési kockázatok feltárására terjednek ki. A minisztérium a korábbi évek gazdálkodási és intézmény-irányítási gyakorlatát is felülvizsgálja, az átvilágítások a 2022. január 1. és 2026. szeptember 1. közötti időszakkal foglalkoznak.

A cél annak feltárása, hogy az érintett szervezetek miként gazdálkodtak a rájuk bízott közpénzekkel, milyen eredményességgel látták el közfeladataikat, és indokoltak voltak-e a működésükre fordított kiadások. A minisztérium választ kíván kapni arra, hogy a vizsgált időszakban hozott gazdálkodási és szervezeti döntések mennyiben szolgálták az intézmények tényleges feladatait, indokoltak voltak-e a vállalt kötelezettségek, megfelelően használták-e fel a rendelkezésre álló forrásokat, és biztosított volt-e a döntések ellenőrizhetősége, valamint a vezetői felelősség egyértelmű érvényesülése.

A közpénzek felhasználásának jogszerűsége alapvető követelmény, de önmagában nem elegendő. Azt is vizsgálni kell, hogy a kiadások szükségesek és indokoltak voltak-e, illetve milyen eredményt hoztak a közfeladatok ellátásában – mutatott rá a közlemény.

A szokásos működésen túlmutató, jelentősebb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz ugyanakkor minisztériumi jóváhagyás szükséges. Ez azt szolgálja, hogy a vizsgálatok lezárásáig ne szülessenek olyan újabb, jelentős pénzügyi döntések, amelyek megnehezíthetik a gazdálkodás felülvizsgálatát vagy a szükséges változtatások végrehajtását.

A tájékoztatás szerint a minisztérium alapelve, hogy a közpénzből működő intézmények esetében minden jelentős kiadásnak indokolhatónak, minden döntésnek ellenőrizhetőnek, a közfeladatok ellátásáért viselt felelősségnek pedig egyértelműnek kell lennie, ez pedig a korábbi évek gazdálkodásának megítélésére és a jövőbeni működésre egyaránt vonatkozik.