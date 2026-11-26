A MKOE szerint a vagyonadó „botrányos kiskaput” tartalmaz: egyetlen forint saját tőke-különbség akár 1,27 milliárd forintos eltérést okozhat a cég vagyonadó szerinti értékében. A kivára áttérés és a ki nem fizetett osztalék segítségével milliárdos vállalkozások is a 100 milliós értékhatár alá kerülhetnek. Az akár egynapos első adóév és a bizonytalan értékelési szabályok további alkotmányossági aggályokat vetnek fel – áll az egyesült közleményében.

Szerintük az új kata két párhuzamos adózási rendszert, „önkényes ügyfélkoncentrációs korlátot és aránytalan jogkövetkezményeket tartalmaz”.

Az MKOE szerint elfogadhatatlan, hogy a kapkodó törvényalkotás következményeit az adózókkal és könyvelőikkel fizettessék meg. „A jogbiztonság nem lehet a költségvetési és politikai határidők áldozata!” – emelik ki.

További részletek az egyesületük honlapján olvashatóak.