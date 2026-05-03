ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A vasútpálya karbantartása a Balatonnál.
Nyitókép: FüredTV/Facebook

Sikítós éjszakák a Balatonnál

Infostart

Éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán a Balatonnál a közeli napokban.

A 29-es számú vasútvonal Székesfehérvár és Balatonfüred közötti szakaszán, valamint Révfülöp közelében előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán – olvasható a FüredTV közösségi oldalán.

A Csajág – Balatonfüred szakaszon, május 5. és 8. között hajnalban 0:30-tól 3:30-ig.

Révfülöp állomáson május 6-án, 7-én és 8-án 21 órától másnap 3:00-ig.

A Balatonkenese – Balatonfüred szakaszon, május 12. és 15. között hajnalonként 0:30-tól 3:30-ig.

Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek.

A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

Kezdőlap    Belföld    Sikítós éjszakák a Balatonnál

balaton

karbantartás

vasút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Balesetet szenvedett egy turistabusz Szlovákiában, magyarok is ültek rajta

Balesetet szenvedett egy turistabusz Szlovákiában, magyarok is ültek rajta

Oldalára borult egy Horvátországból Lengyelországba tartó, magyarokat is szállító turistabusz vasárnap reggel a szlovákiai Dobronyán. A balesetben tíz ember szenvedett könnyebb sérülést, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba - közölte az Új Szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz

Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz

Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 14:58
Kormányváltás: több leendő miniszter édesanyját is megismerhetjük
2026. május 3. 14:18
Magyar Pétert is meghívta a Magyar Tudományos Akadémia
×
×