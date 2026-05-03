Sikítós éjszakák a Balatonnál

A 29-es számú vasútvonal Székesfehérvár és Balatonfüred közötti szakaszán, valamint Révfülöp közelében előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán – olvasható a FüredTV közösségi oldalán.

A Csajág – Balatonfüred szakaszon, május 5. és 8. között hajnalban 0:30-tól 3:30-ig.

Révfülöp állomáson május 6-án, 7-én és 8-án 21 órától másnap 3:00-ig.

A Balatonkenese – Balatonfüred szakaszon, május 12. és 15. között hajnalonként 0:30-tól 3:30-ig.

Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek.

A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.