Nem a cégek, hanem a kapcsolatok teszik gazdaggá a városokat

Bentonville-ben, Arkansas államban van egy furcsa jelenség. Egy viszonylag kisváros, amelynek utcáin nemcsak helyiek járnak, hanem a világ legnagyobb cégeinek képviselői. Csomagolócégek, marketingügynökségek, adat-elemzők és beszállítók sora telepedett ide az elmúlt évtizedekben. Nem azért jönnek ide, mert itt van valami különleges természeti erőforrás, hanem azért, mert itt van a Walmart központja.

Első ránézésre ez egy klasszikus történetnek tűnik. Egy nagyvállalat munkahelyeket teremt, nő a foglalkoztatás, emelkednek a bérek, és a város fejlődni kezd. Ez az intuitív magyarázat azonban félrevezető, mert csak a felszínt ragadja meg. Ami valójában történik, az sokkal mélyebb és kevésbé látványos. Nem maga a vállalat építi fel a várost, hanem az a gazdasági tér, amely köré szerveződik.

A döntő változás nem akkor történik, amikor megjelenik az első gyár vagy iroda. Hanem akkor, amikor mások is elkezdenek oda költözni emiatt. Amikor a beszállítók közelebb akarnak kerülni, amikor a szolgáltatók követik őket, amikor a munkaerő is odavándorol. Ekkor alakul ki az a sűrű, egymásra épülő kapcsolatrendszer, amely végül a város valódi motorjává válik.

A kritikus fordulópont: vállalatból gazdasági hálózat

Ez az a pont, ahol a történet éles fordulatot vesz. Egy cégből hálózat lesz, egy beruházásból ökoszisztéma, egy telephelyből város. A Walmart Bentonville-ben nem csak a saját alkalmazottainak teremtett munkahelyeket. Hiszen minden olyan vállalat, amely be akart kerülni a világ legnagyobb kiskereskedelmi láncának polcaira, kénytelen volt földrajzilag is közel kerülni. Egy idő után pedig már nemcsak gyártók jelentek meg, hanem csomagolási szakértők, logisztikai cégek, adatkutatók és marketingtanácsadók is. Egy teljes iparági univerzum kezdett el koncentrálódni ugyanazon a helyen.

Ez a koncentráció nem véletlenszerű, hanem egy jól ismert gazdasági logika mentén alakul ki. A közgazdaságtan ezt agglomerációs hatásnak nevezi, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a közelség hatékonyságot teremt. Ha a cégek közel vannak egymáshoz, csökkennek a költségek, gyorsul az információáramlás, könnyebb a munkaerő mozgása, és nő az innováció esélye. A siker tehát nemcsak eredmény, hanem mágnes is.

Ahogy ez a folyamat erősödik, egy idő után már nem egy vállalat a központ, hanem maga a hálózat. A város elkezd önálló gazdasági egységgé válni, amelynek belső kapcsolatai legalább olyan fontosak, mint az eredeti cég jelenléte. Ezért történhet meg, hogy egyes városok akkor is életképesek maradnak, amikor az őket elindító vállalat szerepe csökken.

Digitális gravitáció: hogyan szerveződik térbe a tudás

A láthatatlan hálózat tehát nem kiegészíti a várost, hanem maga a város. Ugyanez a mechanizmus működik a digitális gazdaságban is, csak más formában. Redmond, Washington államban, sokáig egy csendes külváros volt Seattle mellett. A Microsoft megjelenése azonban nemcsak egy új munkáltatót hozott, hanem egy teljesen új gazdasági struktúrát. Nemcsak programozók érkeztek, hanem ügyvédek, tanácsadók, startupok és beszállítók is, akik mind a Microsoft köré szerveződő ökoszisztéma részei lettek.

A változás itt különösen látványos volt, mert nem gyárak épültek, hanem tudásközpontok. A fizikai termelést felváltotta a szellemi munka, de a logika ugyanaz maradt. A magas hozzáadott értékű tevékenységek koncentrációja felnyomta a béreket, átalakította az ingatlanpiacot, és új városfejlesztési pályát kényszerített ki. Redmond ma már nem Seattle árnyéka, hanem a digitális gazdaság egyik ikonikus helyszíne.

Azaz a Microsoft nem várost épített. Nem utcákat, nem lakótelepeket, nem infrastruktúrát. hanem egy olyan gravitációs pontot hozott létre, amely magához húzta a gazdasági szereplőket. És ez a gravitáció idővel erősebbé vált, mint maga az eredeti vállalat.

A gazdasági erő valódi forrása: a kapcsolati sűrűség

Ez a felismerés sok mindent átír arról, ahogyan a gazdasági fejlődésről gondolkodunk. Ha végignézünk a világ különböző példáin, ugyanaz a minta ismétlődik a világ számos pontján. Ott van például a Toyota City Japánban, ahol a város végül a cég nevét vette fel, nem pusztán egy gyár köré nőtt. Beszállítók, mérnöki szolgáltatások, kutatóközpontok és infrastruktúra egymásra épülő rendszere alakult ki. Ulsan Dél-Koreában hasonló módon vált a Hyundai révén ipari központtá, ahol a hajógyártás és az autóipar együtt hozott létre egy teljes gazdasági ökoszisztémát.

Másutt a történet kicsit eltérő, de a logika ugyanaz. Maranellóban a Ferrari nem tömeges foglalkoztatással, hanem magas presztízsű tevékenységekkel formálta át a várost. Billundban a LEGO egy játékból épített fel egy turisztikai és kulturális központot, amely ma már nemcsak gyártásról, hanem élményről és identitásról szól. A formák különböznek, de a mély struktúra azonos: egy központi szereplő köré hálózat szerveződik.

A gazdasági erő tehát nem a gyárban van, és nem is az irodában. A gazdasági erő a kapcsolatok sűrűségében van. Minél több egymásra épülő tevékenység jelenik meg egy helyen, annál nehezebb ezt a rendszert máshol újra létrehozni. Ezért nem lehet egyszerűen lemásolni egy sikeres várost.

Függőség a központtól: a hálózat kockázati oldala

Ennek a modellnek azonban van egy kevésbé látványos, de annál fontosabb oldala is. Minél sűrűbb ez a hálózat, annál nagyobb a függőség is. Seattle-ben évtizedek óta mondják, hogy ha a Boeing köhög, akkor a város megfázik. Ez a mondat nemcsak metafora, hanem gazdasági diagnózis is egyben. Amikor a központi vállalat ciklusai megfordulnak, akkor az egész helyi gazdaság reagál erre.

A beszállítók megrendelései csökkennek, a szolgáltatók bevételei visszaesnek, a munkaerőpiacon csökken a foglalkoztatás. Egy jól működő ökoszisztéma ilyenkor nemcsak erőforrás, hanem kockázati csatorna is. A siker tehát nemcsak növekedést hoz, hanem koncentrációt is. És a koncentráció mindig hozza magával a sebezhetőséget.

Ez az a paradoxon, amit sok város alábecsül. Sokan azt hiszik, hogy egy nagy vállalat megszerzése önmagában elég a fejlődéshez. Valójában azonban ez csak az első lépés, és nem is a legfontosabb. A döntő kérdés az, hogy képes-e a város egy olyan hálózatot építeni, amely idővel önálló életre kel. Mert ha nem, akkor a város nem központ lesz, hanem függelék.

A hálózatok kora: új térképek a gazdaságban

A legerősebb városok története soha nem egy cégről szól. Hanem arról, hogy hogyan sűrűsödnek össze a kapcsolatok, hogyan erősítik egymást a szereplők, és hogyan válik egy hely többé, mint az egyes részek összege. Amikor ez a folyamat elér egy kritikus pontot, a város már nem egy vállalat köré szerveződik, hanem maga válik a gazdaság egyik csomópontjává.

És talán ez a legfontosabb felismerés. A modern gazdaságban a térképeket nem országok rajzolják újra, hanem hálózatok. Láthatatlan kapcsolatok, amelyek eldöntik, hol lesznek a következő központok, és hol maradnak meg a perifériák. A város tehát nem ott kezdődik, ahol az épületek állnak. Hanem ott, ahol a kapcsolatok sűrűsödni kezdenek.

A szerző Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője