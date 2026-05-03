Szoboszlai Dominik vezérletével kiegyenlített a Liverpool, de ez is kevés volt

Szoboszlai Dominik ezúttal támadó középpályásként kapott helyet a Liverpoolban, a könnyebben sérült Kerkez Milos kimaradt a kezdő csapatból.

A Manchester United nagy lendülettel kezdett, Matheus Cunha már a hatodik percben vezetést szerzett, ballábas lövése nem tűnt védhetetlennek, igaz, sokan álltak a harmadik számúból újra kezdő kapussá előléptetett Freddie Woodman előtt.

Még az első negyedóra vége előtt Benjamin Sesko kétgólosra növelte a Vörös Ördögök előnyét, közelről pattant róla a labda a kapuba. Itt Virgil van Dijk nem volt elég határozott, vagy talán nem értették meg jól egymást a kapussal.

A második félidő Szoboszlai Dominik látványos szólógóljával kezdődött, majd Lammens kapus rossz kirúgása után Szoboszlai önzetlen passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Cody Gakpót, aki kiegyenlített.

A Manchester United azonban újra meg tudta szerezni a vezetést, Kobbie Mainoo a 77. percben okos lövéssel, a tizenhatoson kívülről a kapuba talált. Szoboszlai, ellentétben Cody Gakpóval, megpróbált odavetődni és blokkolni, de túl messziről indult.

Kerkez Milos az 58. perctől játszott, Pécsi Ármin benevezett csere volt, de nem volt szükség kapuscserére.

A vereség ellenére a Liverpool marad a forduló után is BL-indulást érő helyen. A United óriási lépést tett a harmadik hely megszerzése felé.