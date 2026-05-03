2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-1-re gyõzött az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik vezérletével kiegyenlített a Liverpool, de ez is kevés volt

A Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester Unitedtől az Old Traffordon, egy olyan mérkőzésen, amelynek első félidejében a hazai csapat dominált, a másodikban egy ideig a vendég. Ám Arne Slot csapatának Kobbie Mainoo góljára már nem akadt válasza.

Szoboszlai Dominik ezúttal támadó középpályásként kapott helyet a Liverpoolban, a könnyebben sérült Kerkez Milos kimaradt a kezdő csapatból.

A Manchester United nagy lendülettel kezdett, Matheus Cunha már a hatodik percben vezetést szerzett, ballábas lövése nem tűnt védhetetlennek, igaz, sokan álltak a harmadik számúból újra kezdő kapussá előléptetett Freddie Woodman előtt.

Még az első negyedóra vége előtt Benjamin Sesko kétgólosra növelte a Vörös Ördögök előnyét, közelről pattant róla a labda a kapuba. Itt Virgil van Dijk nem volt elég határozott, vagy talán nem értették meg jól egymást a kapussal.

A második félidő Szoboszlai Dominik látványos szólógóljával kezdődött, majd Lammens kapus rossz kirúgása után Szoboszlai önzetlen passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Cody Gakpót, aki kiegyenlített.

A Manchester United azonban újra meg tudta szerezni a vezetést, Kobbie Mainoo a 77. percben okos lövéssel, a tizenhatoson kívülről a kapuba talált. Szoboszlai, ellentétben Cody Gakpóval, megpróbált odavetődni és blokkolni, de túl messziről indult.

Kerkez Milos az 58. perctől játszott, Pécsi Ármin benevezett csere volt, de nem volt szükség kapuscserére.

A vereség ellenére a Liverpool marad a forduló után is BL-indulást érő helyen. A United óriási lépést tett a harmadik hely megszerzése felé.

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
