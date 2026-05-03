2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Budapest, 2025. november 18.A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter újabb részleteket osztott meg az Országgyűlés alakuló üléséről – a nap hírei

Újabb részleteket osztott meg az Országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Győr nem érintett az azbesztszennyezésben- jelentette ki a város polgármestere. A korábban említett 5 ezer főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból az Egyesült Államok.

Újabb részleteket osztott meg az Országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton. Hozzátette: a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csaknem ugyanarra a helyszínre.

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter is beszédet mond hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta: a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ezután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is. Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival kezdődik az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik május 4-e és 22-e között zajlanak, 1.170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével.

Győr nem érintett az azbesztszennyezésben- jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vas vármegyében négy települést érint a számos utat érintő azbesztszennyezés, Szombathelyet, Bozsokot Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplánszentkeresztet.

Felborult egy turistabusz vasárnap reggel Szlovákiában, Dobronya közelében. A járművön magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok utaztak. A buszon két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, közülük többen különböző mértékben sérültek meg. Kilenc embert mentőautóval, egy 27 éves lengyel nőt mentőhelikopterrel vittek a besztercebányai kórházba. A busz Horvátországból tartott Lengyelországba.

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös troli megállójában – közölte a Fővárosi Főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztőnek súlyosan megsérült az arca, de nem kellett megoperálni.

A demokrácia egyik sarokkövének nevezte a sajtószabadságot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtószabadság nemzetközi napján. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott: biztosítják a szólásszabadságot, megvédik az újságírókat, és a demokráciát. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában azt írta: a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. Megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról XIV. Leó pápa is.

A korábban említett 5 ezer főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból a következő 1 évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump és Friedrich Merz vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Bármikor kész újraindítani a légicsapásokat Irán ellen az Egyesült Államok- figyelmeztetett az amerikai elnök.Donald Trump úgy fogalmazott: Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik.

Emeli az olajkitermelést az OPEC az Egyesült Arab Emírségek kilépése után. Elemzők szerint a most bejelentett lépés azt jelzi, hogy az OPEC készen áll a szállítások növelésére, amint az iráni fegyveres konfliktus véget ér, és a Hormuzi-szorosban helyreáll az olaj tengeri szállítása.

Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentéséért. A brit közlekedési minisztérium ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket. Ezzel együtt azonban a brit kormány készenléti terveket dolgoz ki.

Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határ menti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének.

Több mint 1.500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigeteki Mayon vulkán környékéről a fokozódó aktivitás miatt. A hatóságok hármas készültséget rendeltek el, miután lávafolyamokat, hamuhullást és kisebb földmozgásokat észleltek.

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
2026.05.04. hétfő, 18:00
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegramon. Zelenszkij elnök szerint az általuk megtámadott árnyékflotta többet nem tud olajat szállítani. Az oroszok Dél-Ukrajnát, benne Odessza városát lőtték, több civil áldozatról is hírek érkeztek; délután Svédország feltartóztatott egy olyan tartályhajót, amely feltehetően az orosz árnyékflotta tagja. Vasárnapi híreink az orosz-ukrán háborúról.

Antonelli harmadszor nyert: hihetetlen, mit megy a fiatal olasz, semmi sem veheti el a vb-címét?

A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.

Iran says US has responded to its latest peace proposal

The US is yet to formally confirm it has responded. However, Trump reportedly told Israel's Kan News it was unacceptable.

