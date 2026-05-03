Magyar Péter újabb részleteket osztott meg az Országgyűlés alakuló üléséről – a nap hírei

Újabb részleteket osztott meg az Országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton. Hozzátette: a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csaknem ugyanarra a helyszínre.

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter is beszédet mond hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta: a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ezután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is. Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival kezdődik az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik május 4-e és 22-e között zajlanak, 1.170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével.

Győr nem érintett az azbesztszennyezésben- jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vas vármegyében négy települést érint a számos utat érintő azbesztszennyezés, Szombathelyet, Bozsokot Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplánszentkeresztet.

Felborult egy turistabusz vasárnap reggel Szlovákiában, Dobronya közelében. A járművön magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok utaztak. A buszon két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, közülük többen különböző mértékben sérültek meg. Kilenc embert mentőautóval, egy 27 éves lengyel nőt mentőhelikopterrel vittek a besztercebányai kórházba. A busz Horvátországból tartott Lengyelországba.

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös troli megállójában – közölte a Fővárosi Főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztőnek súlyosan megsérült az arca, de nem kellett megoperálni.

A demokrácia egyik sarokkövének nevezte a sajtószabadságot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtószabadság nemzetközi napján. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott: biztosítják a szólásszabadságot, megvédik az újságírókat, és a demokráciát. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában azt írta: a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. Megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról XIV. Leó pápa is.

A korábban említett 5 ezer főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból a következő 1 évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump és Friedrich Merz vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Bármikor kész újraindítani a légicsapásokat Irán ellen az Egyesült Államok- figyelmeztetett az amerikai elnök.Donald Trump úgy fogalmazott: Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik.

Emeli az olajkitermelést az OPEC az Egyesült Arab Emírségek kilépése után. Elemzők szerint a most bejelentett lépés azt jelzi, hogy az OPEC készen áll a szállítások növelésére, amint az iráni fegyveres konfliktus véget ér, és a Hormuzi-szorosban helyreáll az olaj tengeri szállítása.

Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentéséért. A brit közlekedési minisztérium ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában nincs hiány repülőgép-üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk nyári utazási terveiket. Ezzel együtt azonban a brit kormány készenléti terveket dolgoz ki.

Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határ menti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének.

Több mint 1.500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigeteki Mayon vulkán környékéről a fokozódó aktivitás miatt. A hatóságok hármas készültséget rendeltek el, miután lávafolyamokat, hamuhullást és kisebb földmozgásokat észleltek.