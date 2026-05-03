2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Irán még nem kapott elegendő büntetést Trump szerint

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az „rosszul viselkedik” - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szombaton Floridában.

Az elnök újságíróknak elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”.

Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében mindazonáltal kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerint „Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”.

A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.

Teherán a héten – Pakisztán közvetítésével – egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki.

Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

„Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének” – szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében.

Trump egy floridai gyűlésen „rendkívül jövedelmező üzletnek” nevezte az iráni hajók lefoglalását.

„Elfoglaltuk a hajót, elvettük a rakományát, elvettük az olajat (...) Kicsit olyanok vagyunk, mint valami kalózok” – tette hozzá az elnök.

Ugyanekkor a TankerTrackers nevű, hajózási útvonalak nyomkövetésével foglalkozó internetes szolgáltatás azt közölte, hogy egy iráni, 220 millió dollár értékű olajat szállító hajónak sikerült megkerülni az amerikai blokádot a térségben. A több mint 1,9 millió hordó olajat szállító jármű az X-en közzétett tájékoztatás szerint eljutott az indonéziai vizek közelébe.

Private equity hozamok a magyar tőzsdén részvényekkel? - Mutatunk egy új lehetőséget

Tovább gyűrűzik az azbesztbotrány: már egész Nyugat-Magyarország érintett - Székesfehérvárról is jelentettek szennyezést

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

