2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
A Ferenváros szurkolói a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos elõnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendõrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezetõ pedig bõ tíz percre félbeszakította a mérkõzést. A Ferencváros 5-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Botrány a Fradi–Újpest labdarúgó mérkőzésen – fotók

Infostart / MTI

A Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa.

A címvédő zöld-fehérek hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött.

Az FTC a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

Az argentin Mariano Gómez hétközben letette a magyar állampolgársági esküt, így vasárnap a ferencvárosi klub alapításának 127. évfordulóján már nem számított légiósnak.

Fizz Liga, 32. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-5 (0-2)

Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. v.: Csonka

gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanichowsky (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)

sárga lap: Bodnár (27.), Fiola (42.), Ljujic (45.), Horváth Kr. (51.), Vlijter (70.), illetve Szalai G. (30.)

Újpest FC:

Banai - Bodnár (Nunes, 69.), Fiola, Stronati, Gergényi - Sarkadi (Vlijter, 58.), Maier (Ademi, 72.), Fenyő, Horváth Kr. (Beridze, 58.) - Ljujic, Matko (Gradisar, 69.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Gómez, Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 71.) - Osváth, Zachariassen (Abu Fani, 66.), Rommens, Kanikovszki (Levi, 88.), O'Dowda - Joseph (Yusuf, 71.), Gruber (Lisztes, 71.)

A listavezető Győr szombati sikerével a címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, mert csak a három pont megszerzésével tarthatta minimális lemaradását a győriek mögött. Ennek megfelelően a vendégek birtokolták többet a labdát, és a 19. perc végén Gruber Zsombor passza után Kristoffer Zachariassen fejesével megszerezték a vezetést. A hátrányba került Újpest Fiola Attila, Aljosa Matko és Fenyő Noah révén veszélyeztetett ugyan, de a helyzetek kimaradtak, a Ferencváros pedig a második lehetőségéből növelte előnyét.

Gabi Kanichowsky vezette a labdát az újpesti térfél közepén a negyvenedik percben, s mivel senki sem támadta, 22 méterről lőtt, a labda pedig a bal felső sarokba vágódott.

Szünet után három perc sem telt el, amikor a Ferencváros már hárommal vezetett. Gruber ezúttal is pontosan passzolt, Lenny Joseph pedig közelről, kapásból vágta a kapu bal oldalába a labdát. Az újabb találat visszavetette a hazaiak lendületét, korántsem támadtak olyan veszélyesen, mint az első játékrész közepén, közben pedig a 64. perc végén egy újabb Gruber-Joseph összjátékot követően a francia légiós már a második találat szerezte, Gruber pedig a harmadik gólpasszát adta.

A négygólos vendégelőny tudatában a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést.

A kedélyek lecsillapodását követően folytatódott az összecsapás, a tízperces hosszabbítás végén pedig Mohammad Abu Fani beállította a végeredményt. A középpályás a bal oldalvonaltól végzett el szabadrúgást, úgy 35 méterre a kaputól, a labda pedig a bal felső sarokba hullott.

Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénéban, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.

Budapest, 2026. május 3. Dibusz Dánes, a Ferencváros kapusa (b3) beszél az FTC szurkolóihoz a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos elõnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendõrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezetõ pedig bõ tíz percre félbeszakította a mérkõzést. A Ferencváros 5-0-ra gyõzött. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. május 3. Az Újpest szurkolói a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos elõnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendõrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezetõ pedig bõ tíz percre félbeszakította a mérkõzést. A Ferencváros 5-0-ra gyõzött. MTI/Hegedüs Róbert
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

Rómába utazik jövő héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A Bloomberg szerint az amerikai és az olasz vezetés az iráni háború, valamint a pápa körüli konfliktus miatt került szembe egymással, Trump pedig már az amerikai katonai jelenlét csökkentését is belengette Olaszországban.

Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég

A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak.

Iran says US has responded to its latest peace proposal

Before reviewing the proposal on Saturday, US President Donald Trump said he could not imagine it "would be acceptable".

