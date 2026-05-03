Botrány a Fradi–Újpest labdarúgó mérkőzésen – fotók

A címvédő zöld-fehérek hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött.

Az FTC a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

Az argentin Mariano Gómez hétközben letette a magyar állampolgársági esküt, így vasárnap a ferencvárosi klub alapításának 127. évfordulóján már nem számított légiósnak.

Fizz Liga, 32. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-5 (0-2)

Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. v.: Csonka

gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanichowsky (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)

sárga lap: Bodnár (27.), Fiola (42.), Ljujic (45.), Horváth Kr. (51.), Vlijter (70.), illetve Szalai G. (30.)

Újpest FC:

Banai - Bodnár (Nunes, 69.), Fiola, Stronati, Gergényi - Sarkadi (Vlijter, 58.), Maier (Ademi, 72.), Fenyő, Horváth Kr. (Beridze, 58.) - Ljujic, Matko (Gradisar, 69.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Gómez, Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 71.) - Osváth, Zachariassen (Abu Fani, 66.), Rommens, Kanikovszki (Levi, 88.), O'Dowda - Joseph (Yusuf, 71.), Gruber (Lisztes, 71.)

A listavezető Győr szombati sikerével a címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, mert csak a három pont megszerzésével tarthatta minimális lemaradását a győriek mögött. Ennek megfelelően a vendégek birtokolták többet a labdát, és a 19. perc végén Gruber Zsombor passza után Kristoffer Zachariassen fejesével megszerezték a vezetést. A hátrányba került Újpest Fiola Attila, Aljosa Matko és Fenyő Noah révén veszélyeztetett ugyan, de a helyzetek kimaradtak, a Ferencváros pedig a második lehetőségéből növelte előnyét.

Gabi Kanichowsky vezette a labdát az újpesti térfél közepén a negyvenedik percben, s mivel senki sem támadta, 22 méterről lőtt, a labda pedig a bal felső sarokba vágódott.

Szünet után három perc sem telt el, amikor a Ferencváros már hárommal vezetett. Gruber ezúttal is pontosan passzolt, Lenny Joseph pedig közelről, kapásból vágta a kapu bal oldalába a labdát. Az újabb találat visszavetette a hazaiak lendületét, korántsem támadtak olyan veszélyesen, mint az első játékrész közepén, közben pedig a 64. perc végén egy újabb Gruber-Joseph összjátékot követően a francia légiós már a második találat szerezte, Gruber pedig a harmadik gólpasszát adta.

A négygólos vendégelőny tudatában a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést.

A kedélyek lecsillapodását követően folytatódott az összecsapás, a tízperces hosszabbítás végén pedig Mohammad Abu Fani beállította a végeredményt. A középpályás a bal oldalvonaltól végzett el szabadrúgást, úgy 35 méterre a kaputól, a labda pedig a bal felső sarokba hullott.

Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénéban, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.

Dibusz Dánes, a Ferencváros kapusa (b3) beszél az FTC szurkolóihoz a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. május 3-án. A Ferencváros négygólos elõnye után a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendõrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezetõ pedig bõ tíz percre félbeszakította a mérkõzést. A Ferencváros 5-0-ra gyõzött. MTI/Hegedüs Róbert