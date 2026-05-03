Miami Nagydíj - Antonelli harmadik futamgyőzelme

A második helyen a vb-címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. A Mercedes olasz versenyzője így 20 pontra növelte előnyét a második helyen álló csapattársával, az ezúttal negyedik Russellel szemben.

Az előző futamot, a Japán Nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a Bahreini és Szaúd-Arábiai Nagydíjat törölték. A vasárnapi futam az eredetileg tervezettnél három órával korábban kezdődött a várható viharos időjárás miatt.

A rajt után Max Verstappen autója egy kisebb ütközés miatt megpördült, de a négyszeres világbajnok holland villámgyorsan irányba fordította a Red Bullt és folytatni tudta a futamot.

Az első helyről indult Antonelli a második helyre került, mert a harmadik pozícióból kezdő monacói Charles Leclerc megelőzte. Norris haladt a harmadik, Piastri pedig a negyedik helyen.

A hatodik körben két francia pilóta is kiesett: Pierre Gasly (Alpine) az ausztrál Liam Lawsonnal (Racing Bulls) ütközött - utóbbi is kiállni kényszerült -, a boxutcából rajtolt Isack Hadjar (Red Bull) pedig elhibázott egy kanyart és a falnak csapódott. Az aszfaltcsíkra került törmelék eltakarítása miatt hosszú percekig a biztonsági autó mögött rótták a köröket a versenyzők.

A folytatásban az élmezőnyben Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri volt a sorrend, de az előzéseknek köszönhetően ez gyakran változott. A kerékcserék után is Antonelli vezetett, mögötte Norris, Verstappen, Leclerc, Russel és Piastri közvetkezett. Tíz körrel a vége előtt Leclerc megelőzte Verstappent és átvette a harmadik helyet, majd Piastri is maga mögé utasította a hollandot. Az utolsó előtti körben Piastri megelőzte Leclerc-t, aki megpördült, de remek reflexszel "megfogta" az autóját, amely az utolsó körben lelassult, így a monacói végül csak a hatodikként ért célba, mert Russell és Verstappen is visszaelőzte.

Az első két helyen már nem történt változás, Antonelli magabiztosan nyert és harmadik futamgyőzelmét ünnepelhette, és Norris második helyét sem fenyegette veszély.

Az időjárás-előrejelzések ellenére az eső végül nem érkezett meg a pálya fölé.

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.