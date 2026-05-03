ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának elsõ szabadedzésén a floridai Miami Gardensben 2026. május elsején.
Nyitókép: MTI/AP/Marta Lavandier

Miami Nagydíj - Antonelli harmadik futamgyőzelme

Infostart / MTI

A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjat.

A második helyen a vb-címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett. A Mercedes olasz versenyzője így 20 pontra növelte előnyét a második helyen álló csapattársával, az ezúttal negyedik Russellel szemben.

Az előző futamot, a Japán Nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a Bahreini és Szaúd-Arábiai Nagydíjat törölték. A vasárnapi futam az eredetileg tervezettnél három órával korábban kezdődött a várható viharos időjárás miatt.

A rajt után Max Verstappen autója egy kisebb ütközés miatt megpördült, de a négyszeres világbajnok holland villámgyorsan irányba fordította a Red Bullt és folytatni tudta a futamot.

Az első helyről indult Antonelli a második helyre került, mert a harmadik pozícióból kezdő monacói Charles Leclerc megelőzte. Norris haladt a harmadik, Piastri pedig a negyedik helyen.

A hatodik körben két francia pilóta is kiesett: Pierre Gasly (Alpine) az ausztrál Liam Lawsonnal (Racing Bulls) ütközött - utóbbi is kiállni kényszerült -, a boxutcából rajtolt Isack Hadjar (Red Bull) pedig elhibázott egy kanyart és a falnak csapódott. Az aszfaltcsíkra került törmelék eltakarítása miatt hosszú percekig a biztonsági autó mögött rótták a köröket a versenyzők.

A folytatásban az élmezőnyben Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri volt a sorrend, de az előzéseknek köszönhetően ez gyakran változott. A kerékcserék után is Antonelli vezetett, mögötte Norris, Verstappen, Leclerc, Russel és Piastri közvetkezett. Tíz körrel a vége előtt Leclerc megelőzte Verstappent és átvette a harmadik helyet, majd Piastri is maga mögé utasította a hollandot. Az utolsó előtti körben Piastri megelőzte Leclerc-t, aki megpördült, de remek reflexszel "megfogta" az autóját, amely az utolsó körben lelassult, így a monacói végül csak a hatodikként ért célba, mert Russell és Verstappen is visszaelőzte.

Az első két helyen már nem történt változás, Antonelli magabiztosan nyert és harmadik futamgyőzelmét ünnepelhette, és Norris második helyét sem fenyegette veszély.

Az időjárás-előrejelzések ellenére az eső végül nem érkezett meg a pálya fölé.

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.

Kezdőlap    Sport    Miami Nagydíj - Antonelli harmadik futamgyőzelme

forma-1

miami nagydíj

andrea antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Érkezik végre eső, több napon is: mutatjuk az idejét

Kora nyárias idővel kezdődik május első hete, akár 28 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd szerdán erős széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Péntektől ismét melegedés kezdődik, a változóan felhős időben jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos az aszály Magyarországon, vészesen apad a Duna

Súlyos az aszály Magyarországon, vészesen apad a Duna

Látványosan apad a Duna, vasárnap már újra előbukkant az úgynevezett Ínség-szikla Budapesten, hangzott el az RTL Híradóban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Antonelli harmadszor nyert: hihetetlen, mit megy a fiatal olasz, semmi sem veheti el a vb-címét?

Antonelli harmadszor nyert: hihetetlen, mit megy a fiatal olasz, semmi sem veheti el a vb-címét?

A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says US has responded to its latest peace proposal

Iran says US has responded to its latest peace proposal

The US is yet to formally confirm it has responded. However, Trump reportedly told Israel's Kan News it was unacceptable.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 18:34
Szoboszlai Dominik vezérletével kiegyenlített a Liverpool, de ez is kevés volt
2026. május 3. 10:23
Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás
×
×